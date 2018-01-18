全球科技公司百强综合评定：苹果仅排第六

科技公司财务上的成功常常掩盖了他们的运营诚信，所以这使得确定他们未来发展变得非常困难。

今天，路透社（Thomson Reuters）发布了“全球科技领导者100强”榜单，这一榜单并不是直接按照市值等单一要素进行排名，而是综合和多项因素评选出的“业内运营最好，财务上最成功的组织”，令人惊讶的是，苹果甚至都没有排进前五名，而微软获得了第一。





总的排名方面，名单前五名为微软，英特尔，思科，IBM和Alphabet（谷歌母公司），苹果位居第六，其次是台积电，SAP，德州仪器和埃森哲，在前十名之外，还有亚马逊，Facebook，万事达，三星，高通和和硕等我们熟悉的公司，整个名单仅限于那些至少有10亿美元年收入的公司。对此 Thomson Reuters 表示，他们使用了28数据点算法评估每家公司，每家公司在排名中都考虑到了以下八个类别的表现：财务，管理和投资者信心，风险和回弹，法律合规，创新，人与社会责任，环境影响和声誉。

所以他们认为，这一表单反映的是“在当今复杂的商业环境中能在未来保持坚韧的公司”。技术业务部全球总经理Alex Paladino表示，“技术公司在竞争、监管、法律、金融，供应链和其他各种商业挑战方面反应速度非常快，他们的财务上的成功常常掩盖了他们的运营诚信，所以这使得确定他们未来发展变得非常困难。”根据统计，这100家公司中有45％总部设在美国，其次是日本和中国台湾，都拥有13家，其次是印度，5家。如果按洲际计算，北美以47家公司占据了优势，亚洲紧随其后有38家，欧洲有14家，澳大利亚有一家。其中，苹果在过去一年的各项排名中名列前茅，其中包括 Interbrand 的“2017年度最佳全球品牌”，《财富》杂志“全球最受赞赏的公司”，并且在全球500强榜单中成为全球最具盈利能力的公司。

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