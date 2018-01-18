库克：下月的测试版iOS中 能关闭性能限制

在下个iOS开发者版本中，苹果就会让用户看到电池的健康状况，并且可以关掉这个选项。

今天，苹果公司在内华达州里诺市的一家新数据中心举行了奠基仪式，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）和内华达州州长布赖恩·桑多瓦尔（Brian Sandoval）等人参加了活动，而在现场的演讲和采访中，库克也透露了不少消息，比如在未来的 iOS 系统中，苹果会允许用户关闭性能限制。





据库克介绍，其实在 iOS 10.2.1第一次引进电源管理功能时，苹果已经在更新日志上进行了解释和介绍了，只是当时关注这个信息的人不多而已。但是在最近的这段争议之后，他们也认为当初应该说得更加清楚明白一些。并且在此前的公告中，大家也都知道电池老化之后供电不均衡容易造成自动关机，这也是苹果调整这一功能的动机。库克称，想象以下用户在打电话、处理工作和拍摄重要影像的时候突然关机，这种用户体验是不可能被允许的，所以苹果觉得最好做一些什么来防止这些事情的发生。

但是当时苹果也没有注意这一做法会使设备变卡顿，所以库克表示对那些认为苹果有其他动机（指计划报废）的用户表示“深表歉意”，并且也选择在2018年全年为用户提供29美元（国内为218元）的电池更换计划。对于未来处理这个矛盾的方法，库克称苹果将允许客户关闭电源管理功能，具体的时间也并不遥远，在下个月的iOS开发者版本中，苹果就会让用户直观地看到电池的健康状况，并且告诉用户什么时候你的手机正在被限速，而如果用户不希望这样，可以选择关掉这个选项。但是库克也表示他们并不推荐关闭，因为因此而带来的自动关机、重启问题其实会带来更差的体验。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。