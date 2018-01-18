苹果发布iOS 11.2.5 Beta6 修复了崩溃bug

Beta 6更新似乎解决了允许恶意链接冻结 iOS 设备上短信应用的BUG。

苹果今天为开发者推送了 iOS 11.2.5 第六个测试版，而上一个 Beta 5 版本才刚刚推送不到一周时间。上一个推送的正式版系统为 iOS 11.2.2，在这一系统中苹果修复了名为“Spectre（幽灵）”的硬件漏洞。现在，注册的开发人员已经可以从苹果的开发人员中心下载 iOS 11.2.5 Beta 6，或者从开发人员中心安装适当的配置文件后，通过无线方式下载。





和此前的数个版本一样，iOS 11.2.5 Beta 6最主要的更新还是在 Siri 的新功能，你只需要通过 Hey Siri 唤醒它并下令「give me the news」，iPhone 会给你播报来自华盛顿邮报的新闻内容，当然用户可以自行选择福克斯、CNN 或者是 NPR 的新闻源，这一功能被认为是针对苹果即将推出的 HomePod 扬声器开发的。除此之外，Beta 6 版本并没有其他的变化，苹果还加入了一些 Siri 新闻更新之外的错误修复和安全性改进，比如 Beta 6 更新似乎解决了允许恶意链接冻结 iOS 设备上短信应用的BUG，这一 BUG 威锋网已经在昨天为大家带来了相关报道，当用户用短信应用发送或用 Safari 打开某个链接时，系统和应用会有一定的卡死、崩溃概率，具体信息请移步《 千万别点这个链接 iPhone和Mac可能会崩溃 》。

最后，之前苹果承诺的“电池健康状况”功能在 Beta 5 测试版中依然欠奉，根据库克的采访，这一功能将会在下个月的测试版本中加入，也就是 iOS 11.2.6（不一定是2.6，以届时实际情况为主）。而除了 iOS 11.2.5 之外，tvOS 11.2.5 Beta 6 也在今天发布了。

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