苹果：iOS很快更新 用户可以选择禁止降频

苹果大概下个月发布 iOS 11.3 开发者测试版，其中包括可由用户选择的开启/禁用降频功能。

苹果 CEO 蒂姆·库克在接受美国广播公司电视采访时被问到苹果为保护旧电池而采用了降低性能的措施，他回应道，很快 iOS 更新会让用户更深入了解电池的状态，并且还可以使用户自行选择是否禁止降频。苹果此前承诺，在 2018 年初将发布一次 iOS 更新，其新功能可以让用户更清楚地了解他们的 iPhone 电池的健康状况，这样他们就可以看到自己的状况是否影响到性能。该版本的开发者测试版会在下个月发布，正式版也会随后到来。更重要的是，库克正面回应了 iOS 降频一事，明确表示，苹果会在大概下个月发布 iOS 11.3 开发者测试版，这其中包括可由用户选择的开启/禁用降频功能。如果这个开发者测试版在 2 月份发布，那么正式版可能需要等到 3 月。对于部分 iPhone 设备，禁用降频功能可以保持完整的 CPU 和 GPU 性能，但是需要面临旧电池难以承载运行峰值而出现意外关机（这是一种电池保护手段）的风险。新功能的出炉符合大部分用户此前所提出的建议。至少苹果终于愿意提供一项选择，而不是自行帮用户做决定了。但苹果本身并不建议用户禁用降频，因为这可能意味着不可控的黑屏、关机，甚至无法在紧急情况下使用 iPhone。

这可能是苹果对于 iPhone 降频风波能给出的最好回答。2017 年年底至2018 年初，降频事件引起了强烈关注，iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus 和 iPhone SE 的 iOS 11.2 以上版本均采用了平衡电池和性能的降频技术，它能将手机性能降低 50％，但只有在系统确定电池性能不足时才会启动。到目前为止，苹果的解决方案是以 29 美元（国内为 218 元）优惠价格为这些设备更换新电池，即将推出的 iOS 更新将为用户提供另一种选择，即使电池老化仍可以全速继续使用 iPhone，只不过要承担一些风险。不降频又不换新电池，就等着意外关机，想不意外关机，就老老实实降频。

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