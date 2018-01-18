假如升级系统后iPhone变慢 我们能做什么？

更新到iOS 11.2.2之后来自各方面的跑分测试显示iPhone性能反而下降了。

上周，苹果向 iPhone 用户推送 iOS 11.2.2，该版本主要是针对 Safari 和 Webkit 的安全更新，修复 Spectre 安全漏洞（CVE-2017-5753 and CVE-2017-5715）。但更新到 iOS 11.2.2 之后，来自各方面的跑分测试显示，iPhone 性能反而下降了。



这种不应该出现的 bug 引起了一阵骚动，我们对比使用原装电池的 iPhone 6 的 Geekbench 4 跑分结果可以看到，更新至 iOS 11.2.2 前后确实出现了些许的性能下降，在运行一般程序时不会有什么差别。不过这个结果可能在不同设备上有所不同，而且并非普遍现象，有的用户反映 iPhone 变得相当缓慢，有的则反映系统其实变快了。



如果你在更新到 iOS 11.2.2 之后发现自己的系统变慢，能有什么方法去解决这个问题呢？



一 重启 iPhone



这好像是废话，但不管什么情况，重启设备都是修复 iPhone 系统异常的最佳解决方法之一。长按右侧电源按键然后滑动进行关机，再按下电源键启动即可。



二 检查存储空间



很多时候，系统变慢的原因不是别的，正是存储空间不足所导致，这是 iPhone 速度下降的最大罪魁祸首。你可以前往设置—通用-iPhone 储存空间来检查可用空间。里面可以看到 iPhone 的已使用和总储存空间容量，清楚地看到哪些程序占用的空间最多，从而进行有目的的筛选清理。





三 清除 Safari 浏览器缓存



如果你发觉 Safari 变慢，而上述两个方法无效，可以尝试清理一下浏览器缓存。在设置—Safari 浏览器中，可以看到“清除历史记录与网站数据”一栏，点击它并确认即可清除浏览器缓存。如果你想要保留历史记录，可以设置—Safari浏览器—高级—网站数据，对网站数据进行删除。





四 禁用 JavaScript



Spectre 漏洞最有可能通过 JavaScript 渗透系统，所以这可能会是你感觉 Safari 明显变慢或者经常出错的原因。在 Safari 浏览器—高级中，你会看到 JavaScript 是默认开启状态，将其关闭则会在手机上禁用 JavaScript，这可以使整体页面加载速度加快。不过禁用它就等于关闭了浏览器引擎优化，可能使某些网站浏览出现问题，如果发现禁用后体验没什么改善或者更影响了网页正常观看，请重新将其开启。



五 更换电池



iPhone 6 系列设备基本都受到因电池而采取的降频影响，如果你的原装电池使用时间已经比较长，可以考虑花费 218 元向苹果官方更换新电池，换电池后性能可恢复正常。注意想换电池的话最好前往 Apple 支持网站预约，需要了解详细教程可以跳转阅读《以下方法可提升更换iPhone官方电池的效率》和《苹果更新电池换新规定 你需要了解的细节》。

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