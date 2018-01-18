第一批HomePod开始交付 不过只有100万台

苹果姗姗来迟的智能音箱 HomePod 终于有动静了，消息称第一批订单已经开始出货。

该消息来自台北时报，苹果供应商英业达已经递交了 100 万台 HomePod。本月早些时候，GBH 的分析预测 HomePod 会在 4-6 周内发布，这次的新消息也基本印证了这个预测。



台湾英业达集团是 HomePod 的两家供应商之一，它与鸿海精密两家平分 HomePod 首批订单。去年 11 月份，苹果宣布 HomePod 发售时间推迟至 2018 年初，表示还需要更充分的时间。根据台北时报得到的消息，HomePod 延迟的主要原因是需要对软件和硬件进行微调。



苹果的计划是 HomePod 首批出货量为 100 万台，率先在少数国家发售，到今年年底时，将达到 1000 万到 1200 万台出货。



咨询公司 Strategy Analytics 预计，2022 年智能家居相关硬件，服务市场规模将达到 1550 亿美元，远超今年的约 900 亿美元。数据显示，智能音箱的出货量在去年四季度同比剧增近 600％，达到 420 万台。



HomePod 的缓慢起步给了其他竞争对手充足的时间，在最主要的美国市场，亚马逊 Echo 和 Google Home 已经成为主流，今年的 CES 展上，亚马逊 Echo 及其语音助手 Alex 疯狂刷存在感，成为各类智能家电/智能家居接入语音助手的首要选择，美国用户对智能音箱的接受程度已经很高，有 37% 的受众表示会在今年之内购买一个智能音箱产品。不过也有分析师称，亚马逊和谷歌两家的智能音箱基本是以亏本价格卖硬件，主要目的是抓紧时间普及自己的语音助手，让它们更广泛地渗透入家庭之中，占领市场地位。



中国市场同样也展开了智能音箱的初级大战，最主要的双 11 网购节期间，几家智能音箱纷纷采用降价促销手段推广产品，不管是做 AI 的，做平台的，做语音技术的还是做内容的，都在想办法推出一款得到认可的产品。而中国消费者对智能音箱的接受度，还需要一段时间发酵。

HomePod 走的是另外一条路，直接融入苹果现有的 Siri、Apple Music 以及 HomeKit，但是却更偏重高等级的音质。亚马逊和谷歌几乎堵死中低端市场的情况下，HomePod 干脆走高端，通过堆砌麦克风阵列和扬声器阵列技术，避免了与市场主流的 Echo 和 Home 正面竞争，又在以音质为主打的音箱产品中独树一帜，所以它的产品策略其实是比较稳妥保守的。



目前苹果还没有透露关于 HomePod 发售的时间，不过前两天他们将原本只能在美版 iOS 11.2.5 测试中出现的 Siri 新闻播报功能，偷偷扩展到了英国、澳大利亚非测试用户的系统之中，种种迹象表明，距离 HomePod 在它的首发国家亮相已经不远了。

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