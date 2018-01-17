千万别点这个链接 iPhone和Mac可能会崩溃

点击该连接的iPhone和Mac都会出现各种问题，比如死机、自动重启、电池问题等。

虽然苹果等公司每年花了大把钱在软件安全维护上，但软件这个东西，不出现 BUG 、不被恶意软件攻击是不可能的，所以我们时常能够见到很多有趣的现象，比如今天这一件：网络上出现了一条链接，点击该连接的 iPhone 和 Mac 都会出现各种问题，比如死机、自动重启、电池问题等。





这个问题最早由 Twitter 用户 Abraham Masri 发现，是一个基本的GitHub链接，大家现在将其称之为“chaiOS”。在经过网友和媒体们的测试，已经发现了以下这些可能出现的情况：比如通过信息应用程序发送该链接给他人时，发件人和收件人的信息应用程序会立即冻结和崩溃，想要恢复正常只能够重新获得信息应用线程的访问权限，删除之后在打开。

而如果你用 Safari 浏览器打开它，浏览器会崩溃，在 macOS 上会出现不可消除的加载旋转球，或者是导致 iOS 和 macOS的运行速度显著变慢。目前还不是很清楚问题的原因，但是这让人想起来了前几年 iOS 上出现的一个 BUG，当时也是点开链接会出现各式各样的问题。但是这些问题通常是无害的，只是黑客利用这些 BUG 做的一些恶作剧，所以苹果其实也不太热衷于修复这些 BUG，因为他们不会给用户造成直接的风险。最后，文末我们为大家附上了这一链接，大家如果想尝试，后果请自负，根据美国网友的测试，以上现象并不是每个人都会中招，而且打开连接的后果也是千奇百怪，小编在 macOS 中打开之后，邮箱应用就跳出了一堆乱码。

chaiOS 链接：https://t.co/Ln93XN51Kqhttps://iabem97.github.io/chaiOS/

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