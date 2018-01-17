虽然双方有分歧 但FBI称他们还是爱苹果的

虽然Bennett不是很同意苹果的安全方案，但苹果其实也提供了很多帮助，他很感激对方。

说起 FBI 和苹果，大伙想到的肯定是双方近年来针对破解手机产生的一系列矛盾，在外界看来，双方一定是水火不容的。并且前几天的一则新闻也印证了这一点，一位 FBI 专家直言苹果的做法太“混蛋”。然而对于苹果和 FBI 的关系，有些人却持有不一样的看法，今天福布斯（Forbes）发文称，FBI 还是很感谢苹果的。





福布斯对联邦调查局的旧金山总局进行了探访，John Bennett 作为旧金山联邦调查局（FBI）部门的负责人，与福布斯分享了一些苹果和政府机构合作的有趣细节。并且我们需要知道，Bennett 其实是一年前圣贝纳迪诺枪击事件的调查者，也就是说苹果拒绝破解凶手的 iPhone 给他带来了非常多麻烦，但福布斯采访中却发现，Bennett 并没有对苹果产生任何偏见。更让人不解的是，Bennett 甚至非常感谢苹果，并且表示不仅仅是 FBI，美国全国各地诸如警察局等执法机构都是如此。并且他也直言，媒体将事件的重点放在了苹果拒绝配合破解手机上，并且极大地夸大了苹果和 FBI 的对抗，这样的做法掩盖了苹果在寻求合作时做出的努力。那么苹果做出了哪些努力呢？Bennett 称苹果公司帮助联邦调查局进行了 Mac 取证培训，而 FBI 其实在硅谷也设立有实验室，就像在苹果公司的后院一样，只要有需要，FBI 能够让来自全国各地的探员集中在一起接受苹果专家的培训，而培训的内容也包括法证培训班、数据搜集培训班等。同时这种帮助其实也是双向的，虽然苹果是一个商业巨人，但其实也免不了很多攻击甚至是员工人身伤害，而只要一个电话，FBI 就能帮助苹果摆平这些问题。总的来说，虽然 Bennett 不是很同意苹果固执的安全方案，但是他也很感激对方，同时也表示了理解。他直言苹果公司处于一个有趣的环境中，他们必须同时服务于 FBI、GCHQ（英国情报机构政府通信总部）、中国甚至是俄罗斯的相关机构，苹果也努力确保每家组织都能够处于一个微妙的平衡中。

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