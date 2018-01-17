苹果精简传感器 明年iPhone“刘海”会缩小

苹果正在尝试将Face ID的红外摄像头集成到前置摄像头中，100%的屏占比应该是最终目标吧！

iPhone X 的刘海设计虽然在美感上各有争议，但是如果说它的技术含量，相信不会有人会提出质疑，毕竟苹果在小小的刘海上集成了8个传感器、摄像头等元器件，超高的集成度也让苹果都不得不推迟 iPhone X 的上市。但是据最新消息称，苹果将会在未来的 iPhone 上进一步缩小这块刘海的大小。





韩国媒体 ET News 报道称，苹果现在正在尝试将 Face ID 的部分传感器集成到前置摄像头中，他们这里说的应该是红外线摄像头，而使用这一技术的 iPhone 将会在2019年发布。现在的 iPhone X 上，这套原深感摄像头系统从左到右依次是红外镜头、反光感应元件、距离传感器、环境光传感器、麦克风、前置摄像头和点阵投影器。





Face ID 的原理是通过点阵投影器透射30000个红外点到人脸部，然后再通过红外镜头读取脸部的点阵信息，通过这些点阵的畸变来推算出面部 3D 信息。而手机本身的摄像头现在是无法代替红外镜头的，所以我们也能看到，红外镜头和点阵投影器占据了刘海两侧极大的空间，如果未来能够让前置摄像头也可以读取红外点阵信息，那么刘海就能够大幅缩小了。除了让摄像头也同样支持面部识别功能之外，苹果最近也在计划增加 TrueDepth 摄像头的产量，据说他们已经和 LG Innotek 签订了相关的合作协议。很显然，苹果现在是把大量资源都投入到了原深感摄像头这项技术上，至于目的自然是在未来做到100%的屏占比，那么大家觉得，谁会最先实现100%屏占比呢，安卓阵营的屏下指纹识别，还是苹果的 Face ID？

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