谁说卖得不好 上季度iPhone激活量暴涨

苹果手机在全美新激活手机中占比高达39%，抢走了安卓阵营超过10%的份额。

对于 iPhone X 和 iPhone 8 系列的销量，一直都处于“薛定谔的 iPhone ”状态，在一部分媒体上 iPhone 销量率破纪录，而在一部分上却“完全卖不动”。那么在2017年过去之后，市场的实际销量究竟是什么水平呢？今天消费者研究报告发布了销量统计，看来 iPhone 的销量真的破纪录了。





统计来自Consumer Intelligence Research Partners（消费者智能研究合作伙伴，下文简称 CIRP），在截止至12月31日的2017年第四季度激活数量中，苹果手机在美国运营商中占到的比例高达39%，比2017年第三季度29%的数据上涨了足足10%，而对比2016年第四季度34%的激活比例，这一成绩也足以称得上优秀。

与之对比，2017年第四季度 Android 手机的激活数量占全美运营商激活数量的60%，而2016年这一数据为64%，2017年第四季度更是高达71%。这意味着iPhone X 和 iPhone 8 的发布严重挤占了 Android 手机的销量，并且因为激活数量代表着实际入网数量，所以应该比出货量更贴近市场实际表现。

如果比品牌的话，苹果的优势就更大了，前文已经说到苹果手机激活比例高达39%，而排名第二、第三的分别是三星和 LG 的32%和13%，LG 能在美国市场排在第三也让人十分意外，其他品牌方面，moto 和 HTC 等品牌总共占据15%的份额。而在圣诞节的促销季苹果的领先更大，激活比例达到了 44％，而三星则为26％

不过和此前的部分报道非常相似，iPhone 7等旧款苹果手机的销量非常高，在所有激活的苹果手机中，iPhone X，iPhone 8 Plus 和 iPhone 8占 了31.5％，但是 iPhone 7 和 iPhone 6 也分别占到了 15.1％ 和 14.9％，至于原因大家也很清楚了，iPhone X 的高价阻挡了不少换机用户。

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