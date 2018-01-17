供应商被指严重违规 苹果：证据暂时不足

中国劳工观察表示Catcher公司严重违反了苹果供应商责任标准，但苹果称证据暂时不足。
几年前富士康的那一连串跳楼事件想必大家都记忆犹新，从那时开始，工厂员工的工作、生活环境就成为了公众最为关心的问题，苹果等公司也对供应链合作伙伴提出了更高的生产环境要求。但是时间来到2017年，前面这些问题似乎仍然没有解决，今天彭博社发文称，一家中国的苹果供应链企业严重违反了苹果供应商标准。
在接受彭博社采访时， Catcher 工厂的员工表示他们也很担心安全问题，因为上岗前公司缺少对于材料和流程的培训，举例来说，某个工序需要在4台机器面前来回切换操作，这增加了事故的风险。
而在环境方面的问题就更严重了，一位25岁的员工称，他不得不连续工作很长时间，但是因为手套等设备的质量差，所以他们的双手都已经脱皮、浮肿。并且虽然生产线上有空气净化器，但是效率远远无法满足清洁空气的需求，而主管也只有在遇到检查时给他们使用高质量的 3M 口罩。
除了生产线之外，还有住宿也是一塌糊涂， Catcher 工厂中，八名工人共用一个狭窄的宿舍，使用的是四张高低床，而在现在这个季节，室外温度已经处于零下，所以他们还不得不关窗保暖，但这又会使空气变得无比浑浊、难闻，因为20间房间才有一个盥洗室，一共才14个水龙头，工人们无法及时洗干净脏衣服。
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