供应商被指严重违规 苹果：证据暂时不足

中国劳工观察表示Catcher公司严重违反了苹果供应商责任标准，但苹果称证据暂时不足。

几年前富士康的那一连串跳楼事件想必大家都记忆犹新，从那时开始，工厂员工的工作、生活环境就成为了公众最为关心的问题，苹果等公司也对供应链合作伙伴提出了更高的生产环境要求。但是时间来到2017年，前面这些问题似乎仍然没有解决，今天彭博社发文称，一家中国的苹果供应链企业严重违反了苹果供应商标准。





消息源来自中国劳工观察的一份报告，他们表示一家名为 Catcher 的公司违反了苹果供应商责任标准中的14项，其中大多数标准和安全有关，包括人工处理有毒化学物品，工厂的空气中充斥着微小的金属颗粒和冷却剂，没有适当的手套、口罩等防护措施，缺少护目镜和耳塞隔绝灰尘和噪音，而这些问题也迅速引起了广泛关注。在接受彭博社采访时， Catcher 工厂的员工表示他们也很担心安全问题，因为上岗前公司缺少对于材料和流程的培训，举例来说，某个工序需要在4台机器面前来回切换操作，这增加了事故的风险。而在环境方面的问题就更严重了，一位25岁的员工称，他不得不连续工作很长时间，但是因为手套等设备的质量差，所以他们的双手都已经脱皮、浮肿。并且虽然生产线上有空气净化器，但是效率远远无法满足清洁空气的需求，而主管也只有在遇到检查时给他们使用高质量的 3M 口罩。除了生产线之外，还有住宿也是一塌糊涂， Catcher 工厂中，八名工人共用一个狭窄的宿舍，使用的是四张高低床，而在现在这个季节，室外温度已经处于零下，所以他们还不得不关窗保暖，但这又会使空气变得无比浑浊、难闻，因为20间房间才有一个盥洗室，一共才14个水龙头，工人们无法及时洗干净脏衣服。

实际上，这并不是该公司工厂第一次出现这种问题了，中国劳工观察曾在2013年和2014年两次发现他们违反劳动法，但似乎并没有起到什么作用。

苹果也对这一新闻做出了反应，他们表示已经和 Catcher 公司针对该报告进行了审查，但是暂时没有发现任何证据支撑前文的这些说法。对此苹果发言人补充说：“我们知道我们的工作永远都无法停止，每一个指控我们都会调查，一直致力于保护供应链中的所有员工。”除此之外，苹果每年还会对供应链厂商进行多达700次“综合现场审核”，将详细结果列入“年度供应商责任报告”。

最后我们来认识一下 Catcher 公司，这家公司来自台湾省，专注于生产镁合金零部件，目前市值高达80亿美元，客户包括苹果、联想、惠普、三星等巨头。而现在，他们正在研发苹果下一代穿戴设备的轻量级框架。

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