App为苹果带来巨大收入 将超越全球电影票房

Asymco数据中心的分析文章称，iOS 应用程序的收入将会在今年超过全球电影年度票房收入，围绕 App 产生的巨大市场经济价值不容忽视。

苹果应用商店 App Store 在不久前的圣诞+元旦双节购物季创下了不菲成绩，根据官方宣布的数据，圣诞前一周期间，全球用户在 App Store 消费超过 8.9 亿美元，而 2018 年元旦当天，又创下单日 3 亿美元破纪录收入。苹果公司高级副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）在一份声明中表示，iOS 开发者在 2017 年的收入达到了 265 亿美元，与 2016 年相比增长了 30％ 以上。自 2008 年以来，开发人员的总收入达到了 860 亿美元。





Asymco 的分析人员表示，早在 2015 年，App Store 的销售收入就超过了美国票房收入总额，在下面的图表中，可以看出 App Store 收入急速攀高，正在接近全球电影票房总收入，而依照双方的增长速度和增长曲线来看，前者超越后者是迟早的事，或许这个时间点就在今年。

应用程序是苹果服务的最大组成部分，2017 年该部门的总收入超过 570 亿美元，App Store 的创收力一直在稳步上升，自 2011 年中以来，每年增加约 50 亿美元，如今 iOS 用户平均每人每天大约花费 1 亿美元用于 App 消费，这个数字相当于谷歌 2012 年全年的竞价广告收入。App Store 平台向开发者支付率现在已经超过 250 亿美元/年，苹果光去年分给开发者的钱，就超过了麦当劳公司 2016 年的营业额。

到今年，App 应用程序产生的经济价值已经远远超出音乐产业，很快也要超越电影业，这是不争的事实，如果考虑到 App 包括苹果 iOS、谷歌 Android 以及其他平台的应用，那么这个巨大的产业已经令电影业无法匹敌。

当然，这个分析只是出于收入规模的对比，没有谁强谁弱之分，更不会发生替代。开发者的收入和支出数据其实只占整体 App 经济的一小部分，App 市场上还有很多免费应用，还有更多以间接方式货币化的复杂服务（例如打赏等）。Facebook、Twitter、Linkedin、腾讯系平台、YouTube、Netflix、谷歌、百度、Instagram、亚马逊、京东、阿里巴巴、Uber、AirBnB 和其他成百上千的“巨头应用”都是免费的，它们看似并没有在 App Store 中产生收入，但是却与全球顶级商业、通信、媒体经济收入密切相连。Asymco 经济作者 Horace Dediu 指出，2017 年 iOS 上的 App 市场规模约为 1800 亿美元。包括硬件销售在内，整个 iOS 生态圈 2017 年收入约为 3800 亿美元。到 2019 年，iOS 生态圈会达到 50 万亿美元的收入规模。

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