CarPlay已成新车标配 “亚洲龙”等重磅车型入局

虽然车载系统竞争激烈，但最受欢迎的仍然是CarPlay，所以它也渐渐成为了新车的标配。

在 CES 之后，美国的又一大展会开展了，底特律国际车展吸引了全世界汽车爱好者的目光，但是我们还是更关心科技企业对现在的汽车有什么影响。今天在车展上，多款新车宣布将会支持苹果的 CarPlay 车载系统，其中不乏丰田 2019 款 Avalon 这种重磅车型。





在其他汽车厂商纷纷拥 CarPlay 时，丰田虽早已和苹果展开合作，却一直对这一系统非常抗拒，因为他们仍然在试图研发自己的多媒体系统。但是现在他们也不得不屈服于 CarPlay 的优秀体验之下了，在车展上，丰田宣布2019年的 Avalon轿车将会搭载 CarPlay 车载系统。而这款被叫做“亚洲龙”的新款车型一直被实为锐志系列的继承者，是丰田绝对的王牌车型。

除了“亚洲龙”之外，丰田汽车发言人布莱恩•里昂还表示他们计划在2019年将 CarPlay 引入到其他车型中。这对于普通用户来说显然是好消息，毕竟汽车厂商开发的车载系统是无论如何比不过 CarPlay 的，而丰田作为国际前列的汽车厂商，能够对这一系统起到决定性的推进作用。而会搭载 CarPlay 的车型也不仅仅来自丰田，丰田公司旗下的雷克萨斯品牌也同样计划将 CarPlay 引入到他们的车型中。而在其他展台上，我们也看到了起亚第三代 Forte 、 RAM 1500 、福特全新中型 Ranger 和2018款本田 Ridgeline 等车型也都加入了对 CarPlay 的支持，其中不乏大中型皮卡。

现在的车载系统除了 CarPlay 之外，安卓旗下的 Android Auto ，甚至是亚马逊都在这一领域发力，但是目前来看，消费者最愿意接受的仍然是 CarPlay，所以这一功能也渐渐成为了近年来新车型的标配。2019年即将支持 CarPlay 的新车（似乎一辆都买不起）：2019 Audi A72018 BMW X22019 BMW i8 Coupe2019 Ford Ranger2019 Ford Edge2019 Genesis G702019 Honda Insight Prototype2019 Lamborghini Urus2019 Mercedes-Benz G-Class2019 MINI Hardtop2019 MINI Convertible2019 RAM 15002019 Volkswagen Jetta2018 Volkswagen Passat GT2019 Chevrolet Silverado2019 Jeep Cherokee

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