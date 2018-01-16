苹果：只有iPhone会限速 其他产品都没有

不过从这份文档中也不难看出，苹果似乎仍不打算在电池老化的iPhone上去掉性能限制。

不知道大家还记不记得此前美国有一位用户称自己的 iPad mini 2 也被限制性能，所以将苹果告上法庭的事情？当时我们对于这位用户的说法持保留态度，毕竟 iPad mini 2 的电池容量较大，即使老化也不会造成自动关机，所以没必要降频。而今天苹果也辟谣了这一说法，他们表示只有 iPhone 才会降频，其他苹果产品都不受影响。





这一说法来自苹果今天更新的技术支持文档，苹果在文档中表示：这一电源管理功能仅针对iPhone推出，不适用于任何其他Apple产品。这也验证了此前我们的猜测，苹果限制 iPhone 性能是因为电池老化之后容易供电不足导致自动关机，索性就限制了处理器性能，降低对电池供电的需求，而 iPad 电池更大，不存在供电问题，所以自然就不需要降频了。

不过还是有很多人质疑苹果是不是在隐瞒事实，因为一旦被证明苹果对 iPad 甚至是 Mac 也降频了，也基本上就坐实了存在“计划报废”的做法，所以苹果肯定打死都不会招的。但是考虑到现在全世界的用户、媒体和专业机构都盯着苹果的一举一动，如果苹果自信能够隐瞒这个弥天大谎，那才真是太阳打西边出来了。不过从这份新的技术支持文档中我们也不难看出，苹果似乎仍然不打算在电池老化的 iPhone 上去掉性能限制，毕竟问题的根源是自动关机问题，在被用户骂和 iPhone 频繁关机这两个选项中，苹果似乎选择了前者。所以从文档中也能看到，苹果对于 CPU、GPU 和其他所有组件的负载有着非常精细的动态管理机制，看起来也是费了不少功夫，但是小编还是觉得，与其在系统上花费这么多心思防止自动关机，还不如去研发容量更大、供电更强，更加稳定电池吧，这才是所有矛盾的根源！

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