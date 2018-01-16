消委会四问苹果 要求19日给出降速门答复

上海市消费者权益保护委员会对苹果发出了查询函，要求苹果在19日前进行回复。

苹果降速门虽然已经发酵了近一个月时间，但是消费者个各国的相关组织可不打算放过苹果，在美国参议院向苹果施压要求给出答复之后，中国的上海市消费者权益保护委员会也对苹果发出了查询函，要求苹果在19日前就文件中提出的补救措施、信息披露等问题进行回复。



根据上海市消费者权益保护委员会给出的数据，他们在2017年共收到2615份关于苹果产品的投诉，而在2016年，这一投诉仅有965份，这凸显了消费者对于苹果 iPhone 降速门处理方式的不满。





在苹果此前的公告中，他们表示在 iPhone 6s 关机门事件之后，苹果在对 iPhone 6、iPhone 6s 和 iPhone SE 等存在电池老化隐患的机型上新增了处理器频率限制，以此避免意外关机的现象，并且苹果后续还会将该特性延续到 iPhone 7 等机型和未来的 iPhone 上。但是不管是媒体、用户还是监管组织，都对苹果的这一说法表示了不满，所以在查询函中，上海消费者权益保护委员会提出了如下要求：1、iOS 10.2 系统之后，旧款 iPhone 普遍出现性能下降的现象，苹果在这一过程中具体使用了哪些措施？苹果所谓的“灵活管理”除了性能下降之外还会有哪些后果？2、苹果公司在未告知用户的情况下擅自闲置手机性能，对此将采取何种有效补救措施？3、苹果公司将限制性能的更新和其他更行捆绑推出，使消费者无法自主选择。为了保障消费者选择权，未来提供更新时，将如何保证限制性能部分和正常更新的部分完全分开？4、为了保障消费者的知情权，苹果在手机销售和系统更新时，对消费者有利害关系的信息将如何做到真实、全面的披露？

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