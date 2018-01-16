苹果等公司涉嫌隐瞒漏洞 被多国用户起诉

苹果等公司其实早就知道了这些漏洞的存在，但是却没有公布和及时修复，这让消费者十分愤怒。

最近科技界的诉讼有点多，之前苹果因为降速门而被大量消费者起诉，而现在针对 Meltdown 和 Specter 这两个危及全球的处理器漏洞，不少消费者也坐不住了。今天外媒报道称，苹果、英特尔和 ARM 都面临着针对这两个漏洞的起诉，首先发难的是美国和以色列的消费者。









可能还有些朋友不是很了解 Meltdown 和 Specter 漏洞，它们是存在于所有Intel、AMD 和 ARM 架构处理器上的硬件级漏洞（不过据说 AMD 受到的影响并不大），修复该漏洞会使处理器的性能下降5%到30%。虽然英特尔、苹果等公司已经在向消费者推送了更新来修复这些漏洞，并且性能下降也在可接受范围之内，但是很多人还是选择将苹果等公司告上了法庭。比如在美国，安东尼•巴特林（Anthony Bartling）和杰奎琳•奥尔森（Jacqueline Olson）在美国圣何塞地区法院提起了集体诉讼，表示苹果其实从2017年6月就已经知道了 Meltdown 和 Specter 漏洞，但却并没有第一时间向公众纰漏细节，而受到这些漏洞影响的处理器从 A4 到 A11 ,iPhone、iPad、iPod Touch 和 Apple TV 都受到了影响。

苹果在 macOS High Sierra 10.13.2 和 iOS 11.2 中解决了 Meltdown 问题，而在上周早些时候发布的 macOS 10.13.2 补充更新和 iOS 11.2.2 中引入了针对 Spectre 的缓解措施。为什么消费者会知道苹果等公司6月就知道了这些漏洞呢？原来一家名为 ARM Holdings PLC 的 ARM 架构授权公司承认 Google Project Zero 团队在2017年6月向他们发送了安全漏洞通知，而他们也在第一时间向自己的架构许可证持有者（有可能包含苹果）通知了这些漏洞。这意味着其实从2017年6月开始，谷歌 Project Zero 这个世界著名的白帽团队就已经向受到影响的公司发去了通知，根据此前的消息，其实英特尔也已经早在公布漏洞之前就已经知道了这些漏洞的存在，但是却没有公布和及时修复。而这也是消费者对此感到愤怒的原因，据悉，如果前文所说的案件用户胜诉，那么苹果将会收到超过500万美元的罚款和赔偿。

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