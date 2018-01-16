它改变了历史：MacBook Air 十周年

10 年前的今天，已故苹果 CEO 史蒂夫·乔布斯在 Macworld 2008 发布会的最后拿出了一款全新的笔记本电脑，那就是 MacBook Air。

10 年前，初代 MacBook Air 展现了苹果的生产线计划和激进的产品设计态度。10 年后，MacBook Air 依旧为今天的现代笔记本电脑奠定节奏，并让 Mac 和 iPhone 等设备的方向变得更好预测。初代 MacBook Air 的亮相与其说是产品发布，不如说更像一个魔术秀，乔布斯从他的演讲台上抓起一个标准的牛皮信封，从里面抽出来一台不可思议的笔记本电脑，惊呆了在场的人。2008 年，Mac 系列是什么状态呢？MacBook 依然采用塑料外壳设计，15" 的 MacBook Pro 重达 2.4 千克，Mac Pro 几乎跟书桌一样巨型而且沉重，而 iMac 直到近年才升级为铝制外壳。和它们相比，MacBook Air 简直像一个离经叛道者。这是第一款没有内置光驱的 Mac，第一款完全使用无线连接的 Mac，因为端口和网线都被认为是应该被舍弃的东西。它还为 Mac 上开始普遍采用固态硬盘取代机械硬盘铺平了道路，为 Mac 开启了多点触控板的广泛应用。同时，这还是世界上最轻薄的笔记本，机身最厚的部分仍然比当时号称最薄的索尼 TZ Series 的最薄部分更薄。

MacBook Air 对苹果影响更深刻的还有——让外界开始意识到并关注苹果在产品选材上的环保理念。全铝制外壳，不含无砷玻璃的无汞显示屏，以及不含 BFR 和 PVC 的电路板当时都是全世界创举。打那时候开始，苹果就一直自豪地宣传自家的产品材料，并在新品发布会上无一例外地展示为环保事业做出的贡献。在乔布斯拿出 MacBook Air 之前，市场上已经推出了一些走轻薄路线的笔记本电脑，但它们的重量依旧很重，普遍超过 1.36 公斤，并且为轻薄做出了很多让步，比如屏幕被缩小到8—11 英寸，几乎没有全尺寸键盘，采用比较低端的处理器等。初代 MacBook Air 显然也做了让步，其 CPU 和 RAM 并不适合完成太专业的任务，存储系统仅提供 80GB 机械硬盘或 64GB 固态硬盘。而 MacBook Air 价格也相当昂贵，基本款售价 1799 美元，如果选择配置 SSD，价格则要 3098 美元，这个价格即便现在看起来也很贵。在对 MacBook Air 的极致轻薄充分发表兴奋之后，很多用户开始怀疑它过于激进的设计，机身上除了 MagSafe 充电接口外，剩下所有接口都隐藏在一个翻转门（Flip-down door）里，而里面所有的东西，就只有一个耳机插孔，一个 USB 2.0 端口和一个 Micro DVI 接口。这样的变化让那些习惯了笔记本电脑左右两侧都有一排接口的用户感到惊讶，这么少的接口，怎么用？会让笔记本变得好用吗？

2008 年还没有 Mac App Store，大量用户依旧沿用 DVD 安装软件、保存数据的习惯，MacBook Air 却一下子取消了光驱。为了减轻用户和设备之间的矛盾，苹果开始发售外置 USB SuperDrive 以满足传统用途，还提供了 Remote Disc 软件——这个软件还内置于 macOS 中，用来在不同的个人电脑之间共享光盘。苹果 10 年前就已经果断地预测到光盘将消失，那时候光盘主要有四大用途：播放电影、安装软件、制作备份和刻录音乐，10 年后，这些统统成为了过去式。观看电影和欣赏音乐已经被大量在线平台和流媒体所取代，Mac App Store 提供直接的在线软件下载，iCloud 接连推出 iCloud Photo Library 和 iCloud Drive 服务，让用户不再需要手动备份。苹果迅速改进了 MacBook Air，在随后的 2008 年 10 月和 2009 年 6 月再次发布更好的版本。2010 年 10 月，第二代 MacBook Air 亮相，全面采用 SSD 固态硬盘，变得更轻更薄，电池使用寿命更久，待机时间更长，而且能从睡眠中立刻唤醒。同时，苹果还在标准 13.3 英寸机型之外推出了新的 11.6 英寸 MacBook Air，它的设计更为紧凑。随着苹果的大力推广，加上 MacBook Air 本身足够吸引人的特性，这款新的苹果笔电很快就成为咖啡店、大学校园、机场以及家庭办公随处可见的时尚产品。MacBook Air 此后每年更新一次，2011 年加入了 Thundbolt 雷电接口和背光键盘，2012 年采用 USB 3.0，2013 年，电池使用时间增强到 12 个小时。再往后一年，苹果将它的价格降至 899 美元。直到今天，我们仍可以购买到 13 英寸 MacBook Air，但是初代 MacBook Air 的精神已经被 2015 年发售的 12 英寸 MacBook 所继承。继 MacBook Pro 和 iMac 之后，新款 MacBook 成为第三个以 Retina 显示器为特色的 Mac 产品，建立在初代 MacBook Air 的理想之上，它比 Air 薄 24％，去掉风扇设计，并且去掉 USB-C 接口和耳机插孔以外的所有端口，还拥有蝶式键盘和力度触控板与多点触控操作，搭载新一代 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.2 无线技术。苹果对它——也是对选择它的用户期望是：“。”

回顾 MacBook Air 的发布和发展，它所积极倡导的无线未来将被眺望得更加清晰。iCloud、AirPods 和无线充电都在铺垫好的理想格局之内，而这些将给我们带来下一个崭新 10 年。

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