外媒：2018年 MacBook Pro 将不会升级

想买 MacBook Pro 的或许可以下手了。

据外媒 9to5mac 引援 Digitimes 的消息：苹果正在将广达的 MacBook Pro 订单重新分配给富士康，以降低成本并降低风险。据报道，该公司愿意今年转产，因为苹果公司今年没有针对 MacBook Pro 的重大硬件更新。







这意味着即使富士康在产量和质量控制方面遇到问题，2017年的 MacBook Pro 供应仍将保持强劲。苹果公司于2016年首次推出了现在 MacBook Pro 的设计。



Digitimes 表示，过去富士康承接了 MacBook Pro 订单的 20％，而广达占据了剩余的80％。随着新的生产计划，广达将不会从生产线移除，但它会失去约 30％ 的订单。



苹果喜欢拥有多个制造商和装配商的产品，以减少供应商争夺订单的供应方风险和降低价格。



几代产品用相同的外观设计在苹果并不少见， 况且 MacBook Pro 2016年的设计还是比较新的。 “没有重大更新”仍然意味着苹果公司可以更新内部更好的规格，如增加一个32 GB的 RAM 选项以及新的 CPU。同时也可以对蝶式键盘做一些修改，这款键盘已经收到很多用户的投诉，它很容易卡在2016和2017款的 MacBook Pro 上。



至于改变 Thunderbolt 3 USB-C 那种接口设计，就更不可能出现在今年了。

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