1月18日苹果会再次开放降级验证通道？不靠谱

希望并不是没有，但真的来临之前最好提前做好准备。







上周苹果短暂开放降级的事情引发不少网友的关注，不少错过降级的网友纷纷表示「错过了一个亿」，在威锋网的微博和微信，小编最近几天收到的最多的一个问题是：苹果什么时候会再次开放降级通道。







如果你最近有关注互联网相关资讯就会听到这一小道消息：苹果将于2018年1月18日下午1点到4点再次开放降级验证通道，原因是最近的 iCloud 数据迁移。



首先该消息无可靠来源，小编我在网上找了半天也不知道这一消息最初的源头在哪里。其次据迁移 iCloud 跟开放验证有必然联系？所以这么看来该消息的可靠性较低，所以虽然小编我也希望迫切希望降级的用户能如其所愿，但可能还是得泼点冷水。当然看法仅限小编我本人，如果最后实际上苹果真的在那个时候开放了降级通道，小编也情愿被打脸。



所以如果该消息是真的，也就是说苹果在1月18日下午1点到4点开放了降级通道，那么希望降级的你需要做哪些准备？



最最需要提前准备的毫无疑问是提前下载好旧版固件，毕竟动辄2-3个G的固件不是分分钟就能完成的，不少上次错过降级的用户其实就是网速的原因：下载固件耽误了大量时间。











下载固件方法：电脑端打开威锋网首页（feng.com）然后选择顶部菜单栏「苹果工具」-「iOS固件下载」，再然后依次选择你的机型以及旧版本的固件。



其次你需要熟练掌握如何通过 iTunes 刷入旧版固件，详细教程可以再威锋网微信回复「降级」获取。



最后你可能比较关心我的 XX 设备应该刷入除 iOS 11 以外的哪个版本？如果你是资深玩家应该比较清楚自己应该降级到哪个版本，如果你不太清楚，那么建议 iPhone 6 及其以上统一降级到 iOS 10.3.3 ，主要是因为现在主流的软件都需要 iOS 9 以上。而如果不是主力机，那么降级到该设备刚出厂的系统当然是最好的。



最最后再次声明，1月18号开放降级通道该消息无可靠来源，但如果你抱有一丝希望那么提前做好以上的准备至关重要。几天后的1月18日下午见分晓，威锋网也会在新浪微博第一时间更新相关情况，欢迎关注。

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