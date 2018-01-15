Apple Store连发两起爆炸 实为店员手艺差？

虽然现在更换电池的工作量几乎是前所未有的，但苹果员工还是需要更耐心、谨慎一点！

上周苹果在海外的 Apple Store 连发两次安全事故，引起了广泛关注，一次在瑞士苏黎世的一家 Apple Store ，一次在西班牙瓦伦西亚的一家 Apple Store 。两次事故都是因为换电池时起火而造成的，当时苹果店员就疏散了店中的顾客，并且多人因为吸入浓烟而被送往医院。而当时大家第一反应是对 iPhone 电池的质量产生了质疑，不过在经过调查之后，问题似乎出现在店员的手艺上。





一名叫做安德鲁·潘（Andrew Phan）的DIY爱好者向媒体透露，这两起 iPhone 电池爆燃事故集中发生在苹果推出优惠电池更换计划、用户集中更换电池的时间段内，而两款手机一个是 iPhone 6s，一个并不是很清楚型号，他猜测电池是因为更换过程中发生扭曲造成短路，从而引发爆炸。为了还原这一现象，安德鲁·潘对4台 iPhone 6 更换了电池，其中有一次差点发生了爆炸，因为iPhone 的电池其实是用胶条固定在背板上的，所以拆卸时应该加热之后在分离，不然胶条的黏性就会使电池扭曲变形，甚至会使电池底部分离。在安德鲁差点发生爆炸的那一次，正好就是因为电池弯曲造成短路，不过幸好在它发出烟雾的时候，安德鲁第一时间将其扔进了水中，所以并没有爆炸。

所以不出意外的话，在更换电池的需求暴涨时，Apple Store 中的 天才吧 员工可能并没有每一个步骤都按照标准来完成，所以在某些运气不好的时候，就会发生短路的情况。对于这一猜想，虽然苹果也还没有给出相关检测报告，但确实是比较有说服力的，毕竟两次事故都是在更换电池的过程中发生，而安德鲁自己也表示，99.99%确信自己的推断是正确的。如此看来，虽然现在更换电池的工作量几乎是前所未有的，但苹果员工还是需要更耐心、谨慎一点！不然可能未来还会有更多类似的“爆炸事件”发生。

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