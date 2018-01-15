去年卖了2000万台Mac 苹果跻身全球前四

2017年Mac系列的总出货量有望超过1960万部，虽然没有破纪录，但已经逆市上涨。

Mac 电脑一直都被视作小众产品，考虑到近年来 PC 市场日渐萎靡，苹果的日子肯定也不好过吧？不过事实似乎并不如此，近日市场调研机构 IDC 发布了2017年全球 PC 出货量统计，Mac 电脑表现抢眼，帮助苹果成为了2017年全球第四大 PC 厂商。





数据来自 IDC 和 Gartner ，根据他们的统计，2017年前三季度中，Mac 系列 PC 的销量为1390万部，而第四季度的销量预测为540万部到570万部之间。这意味着2017年全年，Mac 系列的总出货量有望达到1960万部，接近2000万台的数量虽然没有打破2014年和2015年的记录（这两年销量都超过了2000万台），但已经比2016年的1850万部增长了4%到6%。

不过能够在普遍下滑的 PC 市场取得增长已经是非常不容易的事情，Gartner 表示，苹果今年为 MacBook Pro 和 iMac 系列更新了 Kaby Lake 处理器，为 MacBook Air 提升了性能，并且在年底推出了全新的 iMac Pro。

这些帮助苹果今年超越了华硕或宏碁，排在了全球 PC 厂商第四名的位置，前三位分别是惠普、联想和戴尔，这三家的出货量分别为5880万台、5480万台和4180万台，都远远高于苹果，所以虽然苹果 Mac 系列在市场不景气的境况下能够逆势上扬，但是想超越 Windows 阵营并不容易。根据此前的消息，苹果将会在美国时间2月1日发布2017年财报，届时我们除了可以知道去年卖了多少 Mac ，这一业务的营收数据也会有统计，根据现在的状况来看，2017年对 Mac 来说是财政成功的一年。

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