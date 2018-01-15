继iPhone之后 MacBook也遭“电池门”困扰

苹果承认 iPhone 因电池缘故进行的降频做法并对道歉之后，另外一个电池问题正受到关注，这一次是针对 MacBook 的。

在我们 1 月初的文章《2018年 苹果需要努力解决哪几大方面问题》中也提到关于 MacBook 电池续航力不足的问题。日前，有国外用户试图想苹果反应自己所使用的 MacBook 的待机时间远远短于官方所承诺的待机时间。



这一问题在 2015 年款的 MacBook Pro 13" 上尤为明显。在完全充满电的情况下，将无线网络断开，所有应用程序关闭后，连续合盖待机 3 天，电量就降到了 73%。以这个速度，待机时间顶多能撑 12 天左右，远远未达到苹果官方技术规格中所标的“30 天待机时间”。该用户还特别强调自己的 MacBook Pro 电池健康状况良好，完全充电率为 92% 以上，不存在电池老旧问题。



虽然我们知道电池电量与用户的使用习惯以及运行的程序关系密切，但是按照正常情况，当 MacBook 关闭应用并合上盖子进入待机之后，平均应该每天不超过 3.3% 的电量才能达到官方所述的 30 天待机。但是现在，无论是苹果支持社区还是其他社区的反馈，实际上很多人的待机电量消耗速度是上述速度的 2-10 倍，待机时间只能达到 3-15 天，然后 MacBook 电池完全用尽。



甚至有用户反映，个别 MacBook 在关机状态下也会每天消耗 15% 的电量，而从苹果那里得到的回馈是“这是新一代硬件的正常行为”。

更令用户生气的是：苹果技术人员拒绝为这些 MacBook 做待机时间测试，仅做电池诊断，并表示电池没有问题，并且不予更换（还在 AppleCare 延长保修期内）。



苹果技术支持社区上，有不少用户在反应待机过于耗电的问题，AppleCare 技术人员最近一直在引导用户称每天 5% 的耗电是正常现象，这意味着苹果自己把自己宣称的 30 天待机降到了 20 天。



但他们没意识到，这样给 MacBook 用户带来的损失和伤害。当你试图在 10 天后打开 MacBook 准备恢复工作，结果发现电量消逝殆尽，而那个难以做到的待机时长，却不能明确地被纳入保修政策中，作为更换电池的依据。

值得一提的是，MacBook 待机耗电的问题一直以来都有不少反馈，并且跨越多个机型。它难以采用普遍的电池电量估算，操作系统更新、断开某些功能、卸载某些应用程序……都有可能影响到待机时间。禁用“查找我的 Mac”和 WiFi 网络连接之后改善效果可能会比较好一些。



由于 MacBook 电池问题更为复杂，苹果在 iPhone 上免测试并低价换电池的先例很难在 MacBook 上做到。根据目前的消息，有外媒已经针对用户反映的电池问题联系了苹果，看看苹果将如何回应这次的电池事件。如果你也是 MacBook 用户，怎么看待这次的电池问题？你的设备续航表现是否理想呢？欢迎在评论中告诉我们。

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