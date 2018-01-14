苹果：云上贵州也有权访问用户iCloud数据

苹果官网：“您理解并同意，苹果公司和云上贵州有权访问您在此服务中存储的所有数据。“

上周苹果宣布将iCloud服务器移至中国境内，今后iCloud的国内服务将会托管给“云上贵州”运行，并且苹果也给所有iCloud用户发送了邮件，希望能够透明地告诉大家这一事件。但其实不少用户还是对一些关键问题充满了疑虑，比如说云上贵州是否有权查看iCloud的内容，今后国内的iCloud还属于苹果吗？针对这些问题，国内媒体澎湃新闻进行了相关采访，我们一起来看看。





首先，对于云上贵州是否能够查看我们iCloud中数据这一问题，苹果官网上的iCloud服务模块已经发布了相关的解释，在“访问您的账户和内容”一栏中明确写道：“您理解并同意，苹果公司和云上贵州有权访问您在此服务中存储的所有数据，包括根据适用法律向对方和在彼此之间共享、交换和披露所有用户数据（包括内容）的权利。”

也就是说，云上贵州是有权利查看用户数据信息的。不过对此，贵州省大数据发展管理局产业发展处处长李振军对新华社表示：“云上贵州将严格按照中国法律法规，切实地维护信息安全，保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。”苹果公司也称，用户的数据在传输过程中都有经过加密，即使是第三方调用过程中也没有提供相关密钥。不过这只能说明，今后我们在iCloud中的数据，以前只有我们和苹果能看，现在多了个云上贵州，而其他的安全性没有任何变化。至于国内的iCloud究竟是由谁来主导，其实也比较好解释，《网络安全法》明确规定：所有与宽泛定义的国家安全问题有关的中国公民或地区数据，都必须存储在中国境内的服务器上，更重要的是，服务器的运营方必须为本地企业。所以即使苹果把服务器搬回了国内，也是不符合法规的，只有将运营权交给云上贵州，才能够合法运营。对此苹果的解释是， iCloud在国内将使用“iCloud”和“云上贵州”双品牌向用户提供服务，也就是通过“我出品牌，你出服务”的方式运营。至于最后一个问题其实现在还没有相关消息：国内iCloud的服务器是苹果制造还是云上贵州制造呢？双方都没有根据这个问题发表过声明，根据“云上贵州”此前的动作，它们的技术提供方其实是阿里巴巴旗下的阿里云，基于阿里云“飞天”操作系统所打造。

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