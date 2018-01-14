苹果 一家被iPhone耽误的电视制作公司

这个全球最会做手机的公司，到底会做出什么样的电视节目。

苹果进军影视产业的野心早已是公开的秘密，从 2016 之间到 2017 年之间，美国几大影视内容平台 Netflix、Amazon 以及 Hulu 都依靠各自的优势以及手中的优质作品版权，在竞争激烈的美剧圈杀出一条血路。坐拥 iTunes 以及 Apple TV 的苹果也加快了自己的脚步。这两年时间里，苹果陆续启动各种拍摄计划，并且已经有推出一些花费大量资金制作的自己的电视内容。进入 2018 年后，一大波苹果制作发行的电视节目会纷纷上映，我们可能会看到不同类型的电视节目，从现实题材的纪录片、美剧到综艺等等，甚至还有一些电影和迷你剧。可能苹果在电视项目上的开销与 Netflix 等平台相比还是略少，但看完他们在未来一两年里决心打造的电视内容，你绝不会相信这只是“玩玩而已”。由于种种原因我们并不一定能在大众渠道看到苹果打造的这些美剧、真人秀或者纪录片，不过既然苹果已经进军美剧圈，那么没准过几年就会有那么一两部热门而且风靡的美剧来自苹果之手，我们总归会知道，这个全球最会做手机的公司，到底会做出什么样的电视节目。2017 年 6 月 9 日，苹果第一个原创电视节目《应用星球》（Planet of the Apps）上线 Apple Music 和 iTunes，正式吹响了进军原创视频制作行业的号角。《应用星球》是一档由苹果出品的 App 创业真人秀节目，应用开发者们向四位评委展示自己的应用。四位评委试用应用后，找出应用的利弊，以此决定是否成为该应用开发者的导师。

每名评委都会花上数周来帮助其学员发现开发应用灵感和应用特色，以赢得风投机构 Lightspeed Venture Partners 的投资，有机会拿到 1000 万美元的资金支持，最后，整个节目总冠军研发的应用，会被列入 App Store 精品推荐列表。这台节目的形式酷似《顶级大厨》或《美国之声》这样的真人秀（国内的中国好声音），只不过展示了另一种鲜为人知的创业生涯。不过因为播出渠道有限，加上内容都是围绕着苹果应用展开，外界评论称内容过于小众，收视面太窄。云集了大牌明星的《拼车路上的卡拉 OK》（Carpool Karaoke）是一个比较火的脱口秀节目，苹果在 2016 年 7 月买下了一个季度的版权，从 2017 年 8 月 9 日开始Apple Music 和 iTunes 上播出，总共 16 集，每一集长度为 20 分钟，每一集将有一位大牌明星出场，在搭乘顺风车的过程中和司机飙歌。

节目的第一集就请来美国演员威尔·史密斯，他和司机兼制片人 James Corden 在洛杉矶附近乘车兜风并一路演唱歌曲。参加节目的明星还包括电影演员、娱乐艺人、知名运动员、音乐艺人等。不过有媒体评论表示，这样的顺风车卡拉 OK 更合适做成 6、7 分钟长度的视频，在 Youtube 上病毒式传播效果更好，当时间拉成为 3 倍，反而显得有些拖沓无聊。苹果公司打算翻拍史蒂文-斯皮尔伯格早年在 NBC 的电视选集作品《惊奇故事》（Amazing Stories），这将是苹果公司第一批原创有剧本节目之一（一季可能在 10 集左右）。其实 NB C两年前就已经考虑翻拍该剧了，但一直未能如愿，将该项目卖给苹果公司，NBC 及其环球电视制片公司不仅保留了该项目，还得了一大笔钱，简直美滋滋。

《惊奇故事》原剧在 1985-1987 年播了两季，虽然人气不高，但却时常被人拿出来讨论，甚至还拿了五项艾美奖。和《黑镜》、《怪谈异录》、《菲利普迪克的电子梦想》等剧集类似，《惊奇故事》也是一集一个故事，题材以古怪的、不可思议的、可能带有超自然色彩的内容为主。大导演斯皮尔伯格（Spielberg）将执导苹果翻拍的 10 集原创剧集，而每一集的预算高达 500 万美元。苹果被曝光正在制作一部根据悬疑惊悚畅销书《Are You Sleeping》改编的剧集，原著由凯瑟琳·巴伯（Kathleen Barber）撰写。该剧将由曾经主演过《隐藏人物》、《相助》、《天才少女》和《水形物语》的 Octavia Spencer 担当主演，剧本故事是为观众的打开一桩尘封已久的谋杀案，并揭开主角乔西的命运。该剧的播出时间尚未公布。苹果还在与 Hell Sunshine 就另一部「早间新闻」类新剧进行合作，同样尚未播出。这似乎是一个反映早间电视新闻节目制作背后故事的电视剧，苹果已经买下了两季的版权，编剧和执行制片人是美剧《纸牌屋》的制片人 Jay Carson。

苹果已经成功买下由 Ronald D. Moore 编剧制作的全新太空题材电视剧集。如果你不熟悉 Ronald D. Moore，那么这些美剧的名字你一定听说过——《太空堡垒卡拉狄加》、《双螺旋》、《卡布里卡》和《古战场传奇》。苹果这部新剧探讨的是如果全球化的太空竞赛永无止境将会带来什么后果。虽然还没有敲定名字，但苹果已经以 straight-to-series 的模式直接购买全季，可见苹果对原创内容的渴望和投资的决心。

由资深纪录片作家兼制片人 Matt Tyrnauer、Corey Reeser 以及 Time Inc. Productions 等几位制作的系列纪录片，向观众介绍全球最奇特的家园以及它们的建造者们的心声。也是苹果推出的第一部现实纪录片，该片将率先先播出 10 集，每集 1 个小时，这个系列将让观众看到前所未见的全球最奇特的家园，并且会深入了解到那些建造者们当初的心声。

最新作品《See》是一部史诗级的“未来科幻”电视剧，由《浴血黑帮》的主创 Steven Knight 编剧，Francis Lawrence 导演（主要作品《饥饿游戏 2：星火燎原》）执导。到目前为止，我们对这部剧知之甚少。苹果不光砸钱请人拍剧，还打算自己亲自挑战影视制作。《生死征兆》（Vital Signs）就是苹果独立自制的一部半自传性质电视剧，共有 6 集，主演包括近期加入苹果的高管、说唱艺人Dr-Dre。报道称，这部每集半小时的电视剧将走暗黑风，包含许多关于暴力和性的内容，和一般的电视内容相比，这个剧更专注于人物的不同情绪，以及人物应对这些情绪的方式。这是苹果当前正在制作的唯一一部自制剧，但对于未来与其他艺人的合作，苹果持开放态度。

苹果此前计划与温斯坦影业（TWC）合作制作一档关于音乐传奇猫王（Elvis Presley）的人物传记系列纪录片，扩展自己在原创视频内容方面的吸引力。双方原本已经开始交涉该项目的事宜，准备签订合约。但由于 TWC 创始人曝出丑闻，苹果公司最终取消了这项计划。媒体猜测其中有很大原因与 哈维·韦恩斯坦的丑闻曝光有关。

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