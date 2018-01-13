本周 App 推荐：我的脚踏遍天南和地北

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边境之旅

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一款徒步生存经营手游，由英国 22cans 开发，网易游戏发行。游戏玩法别具一格，玩家从一开始只是一名衣衫褴褛的徒步旅人，通过完成任务，在冒险途中收集素材，或者与其他旅人交易，逐渐制作出更完善的旅行装备，为玩家营造了一个栩栩如生的徒步旅行大千世界。玩家必须收集食物来恢复体力，而一段路程之后还可以寻找营地休息或者与其他旅人交流。 随着玩家越走越远，将领略到峡谷、雪山、草原等多种美景。当然也告诫大家，游戏中的美景只是现实生活的投影，只有投入到真正的大自然中，才会领略到真正的美景。





《锈湖：天堂岛》是由创作了《方块逃脱》系列、《锈湖旅馆》和《锈湖根源》的锈湖工作室推出的第三个点选式冒险游戏。游戏依旧自带中文。玩家将来到一个恐怖小岛，帮助这里的人们战胜瘟疫。除了剧情外，解谜体验、游戏画面和之前作品差不多，独特的风格、悬念及充满锈湖特色的烧脑谜题以及荷兰画家约翰·赦夫特（Johan Scherft）手绘的粉笔画背景让你感受到解谜游戏别样的魅力。值得挑战。

一款附带剧情的科幻解谜游戏，拥有多姿多彩的关卡，每一关都是运用漂亮的色彩和图案手工制作而成，需要逐一解锁，规则简单但是玩起来并不容易，其中不仅考验记忆，还要避开各种思维陷阱。玩家在一边解谜的同时，一边探索自身以及地球的命运。游戏音乐效果不错，让人听起来宁静而放松的体验。

很久很久以前，在一个很远很远的地方，巨龙从天而降，家园毁于一旦，人们等待着英雄的降临。什么，勇者退休种地去了？没关系，俺来当英雄，亲自拯救世界！ 《俺来当英雄》是自带中文，卡通精致画风的策略 RPG 游戏。玩家选择自己喜爱的英雄，探索各色迷宫，随机发现敌人、宝物、生产材料，同时还要注意角色的生命值、精力等属性。 迷宫在探索之前都是迷雾状态，你永远不会知道前方有什么。除了颇具策略性的迷宫探险，玩家还可以建造村庄，自己研发药水、武器等冒险用具。

操作简单，剪影风格的横版动作游戏，剧情简单粗暴，斩杀一切敌人向前进。角色没有太过繁杂的技能，仅靠跳跃冲刺来躲闪，同时结合地形消灭敌人。 游戏手感尚可，而且敌人种类多样，BOSS 战也比较有特色，后续还能用金币解锁新的职业，喜欢横版动作类的玩家可以尝试一下。

你的电池是会长命百岁还是时日不多？手机使用一段时间后，令很多人苦恼担忧的续航问题就慢慢突显，电池显得越发不够耐用。问题到底出在哪里？这款小应用可以帮你鉴定一下。应用不到 20MB，打开后它将自动检测电池的状况，包括电池容量、循环次数、当前电量、电压等等信息即可一目了然；应用还能根据当前电量大致估算手机的可用时间，当然实际情况还要结合你自己的使用习惯才行。

应用提供 ￥6 的内购项目，主要可以用来解锁通知中心的 Widget，方便随时查看电池状况，顺带还能移除应用中的广告。

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