iPhone 4S起死回生，可降级至iOS 6.1.3

老骥伏枥，志在千里。

昨天下午两点到四点多，苹果突然开放了大部分旧机型的降级验证通道，但很快又将其关闭，详细可查看《旧款iPhone能降级了 苹果开放iOS降级通道》。







苹果这一突如其来的举动导致大批网友纷纷表示「错过了一个亿」，而部分还在降级却无法验证的网友则怒斥这是苹果的「套路」。不过今天，小编在 ipsw.me 上仔细查看最新的验证情况时候却发现：iPhone 4S 的 iOS 6.1.3 验证通道居然开启了。





虽然通过越狱手段也可以将 iPhone 4S 降至 iOS 6.1.3，但毕竟操作复杂对于大多数小白用户来说操作成本较高。此次苹果直接开放 iOS 6.1.3 意味着用户直接下载相应的固件然后通过 iTunes 就可以将自己手中的 4S 降级回 iOS 6.1.3。不过小编猜想，此次开放 iPhone 4S 的 iOS 6.1.3 验证通道可能跟之前的 iOS 9.3.5 越狱相关，毕竟如果所有 4S 用户都能通过越狱降级回 iOS 6.1.3，那么该版本的验证通道确实没有关闭的必要。







iPhone 4S 被誉为苹果前 CEO 史蒂夫·乔布斯的「遗孤之作」，也被无数果粉称之为「史上最经典的 iPhone」。不过相信很多 4S 用户降级回 iOS 6.1.3 更多的只是一种怀旧，如果想把他当做主力机实在有点吃力，毕竟现在主流的软件都需要 iOS 9 以上才能支持。

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