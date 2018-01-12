前苹果实习生：设计emoji改变了我的一生

回忆起苹果的实习经历，古斯曼依然认为，谦虚的导师和办公室中的友谊是诞生伟大作品的最佳注脚。

emoji 已经成为了我们网络生活中不可缺少的一部分，这些可爱的表情改变了我们长久以来的沟通方式，那么你知道它们的设计者是谁吗？有人可能会说，emoji 的发明者是日本人栗田穰崇（Shigetaka Kurita），但实际上它的发扬光大却和苹果公司的一名实习生息息相关，她叫安吉拉·古斯曼（Angela Guzman）。





今天古斯曼在自己的博客上和大家分享了这段经历，在2008年从罗德岛设计学院（全世界最顶尖的设计类学府，被誉为“设计界的哈佛”）毕业之前，古斯曼获得了在苹果公司实习的机会，当时她被分配到了 iPhone 团队，但她对自己的工作一无所知，只有人问了她一句：“你知道 emoji 是什么吗？”



其实当时古斯曼完全不知道 emoji 是什么，花了不少时间才理解这个日本词语的意思（看来2008年人们对于新事物的接受能力并不强），因为这玩意在英语国家并不流行。她当时也完全没有想到，这些“表情符号”将会随着 iPhone 在全世界推广开来。

根据古斯曼当时收到的任务，她需要画出数百个 emoji ，而在三个月时间之内，她的导师 Raymond 教给了她很多关于肖像画的知识，他们和其他团队成员一起，设计出了这些火遍全世界的表情符号。有趣的是，当时初出牛犊的古斯曼并不知道 Raymond 是世界知名的图像设计师，现在回想起当时的过程，古斯曼也意识到自己能够获得 Raymond 的指点有多么幸运。



古斯曼设计的第一个 emoji 是订婚戒指，因为她觉得戒指上贵金属和钻石的纹理非常有挑战性，当时她花了整整一天时间设计出这颗戒指，但是古斯曼进步也非常快，后来慢慢地每天能够设计两个、三个甚至更多的 emoji 了。



对于 emoji 设计，古斯曼表示细节是最为重要的：木纹的方向、苹果和茄子上的斑点、芙蓉花的叶脉、足球上的皮革……这些细节是无休止的，而设计师的任务就是在每个像素中体现这些细节。而在不少我们熟知的 emoji 中，也依然保留着古斯曼的“小彩蛋”，她指出，我们熟悉的“快乐的便便”其实取自于自己吃过的一款冰淇淋蛋筒。

但是对于古斯曼来说，和人的交流才是在苹果实习最珍贵的收获，特别是在接受乔布斯的第一次审查时，在第一批 emoji 被乔布斯批准上线后，这种成功的体验无与伦比（小编注：虽然只是很小的工作，但被乔布斯肯定，简直人生赢家的体验）。而除了乔布斯之外，古斯曼最大的收获还是和导师 Raymond 的友谊。



她说自己和导师 Raymond 的友谊是这个项目成功的关键之处，当他们意识到对方其实在相距不到30英里的地方上过中学之后，过去的交集和现在的合作带给了他们无穷的乐趣，直到现在，这种气氛都充斥在苹果的办公室中，这种气氛帮助 emoji 家庭不断壮大，现在苹果也有了 Animoji 。



虽然古斯曼现在已经成为了 Google 的设计经理，但她依然认为，谦虚的导师和办公室中的友谊是诞生伟大作品的最佳注脚。



图片源自古斯曼博客

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