中国iCloud准备迁移 国外用户也会“中招”？

国外用户对于自己的 iCloud 资料被迁移到中国本地服务器显得比较抗拒。

1 月 11 日凌晨，苹果中国用户收到了来自官方的邮件“致中国内地 iCloud 用户的重要通知”。该通知告知用户，自 2018 年 2 月 28 日起，与你的 Apple ID 相关联的 iCloud 服务将转由“云上贵州”运营。



有意思的是，根据 TechCrunch 报告，一些美国用户的数据也正在被迁移，而国外用户对于自己的 iCloud 资料被迁移到中国本地服务器显得比较抗拒，因为他们的理由是：“中国政府只要有合法理由就能任意获取用户的数据，这令人很不舒服。”



国内在去年要求苹果以及其他提供云存储服务的公司将存储服务器建立在内地，而苹果的态度是遵守中国法律，随后选择了与云上贵州（GCBD）合作。国内的 iCloud 数据迁移会在 2 月 28 日开始，修订后的 iCloud 条款表示，苹果和云上贵州将有充分的数据访问权限，包括根据适用法律在彼此之间共享、交换和披露所有用户数据（包括内容）的权利。





有以下几种方法可能会使国外用户也纳入中国 iCloud 迁移，比如 Apple ID 是在国内创建的，又或者你在某个时间把 Apple ID 更改为中国地区。苹果在邮件中也提醒用户，如果不希望数据被迁移，可以编辑 Apple ID 的国家或地区设置，更改当前的国家或地区，继续使用原本的 iCloud 服务。但是居住在中国内地的中国用户似乎并没有更改当前国家或地区来避免数据迁移的提议，因为这样可能会使得后续一系列的付费服务、App 购买下载、订阅等等受到影响。如果你要拒绝，你就只能停用 iCloud。需要提醒大家的是，如果你的账号邮箱没有收到苹果通知，就表示你的 iCloud 数据将不会迁移到云上贵州，直接变为停用状态，只有在接受了新的条款才会重新激活账户。iCloud 移到国内之后将对用户体验有不错的提升，过去经常出现网络延迟问题的 iCloud 终于一去不复返了，拥有本土服务器之后，我们期待饱受诟病的 iCloud 以后能更加稳定，更加快速，与国内应用/平台有更好的兼容度。至于个人数据安全这一敏感问题，苹果也强调“我们拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在我们的任何系统中创建后门。”云上贵州作为服务提供方，只能访问出于操作服务器需要的加密数据，并不会访问更多数据。

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