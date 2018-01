官方文件：iPhone 6 Plus换电池要等到三月底

iPhone 6和iPhone 6s Plus等待时间比较短,大约为两周,其他机型不需要等待。

上周威锋网曾经报道,美国市场已经出现了 iPhone 电池库存不足的情况,不少用户在 Apple Store 排队几个小时之后却被告知需要等几个月才能换上电池。当时威锋网也向国内 Apple Store 咨询了相关情况,对方表示除了 iPhone 6 Plus ,其他机型库存都比较充足,而今天这一结论也得到了外媒的确认,多家外媒报道称,iPhone 6 Plus 更换官方电池至少要等到三月底。





MacRumors 发文称,苹果本周向 Apple Store 和苹果授权经销商发送了内部文件,文件中表示 iPhone 6 和 iPhone 6s Plus 的电池更换的等待时间比较短,大约为两周;而 iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 7 Plus 和 iPhone SE 等其他型号在大多数国家不需要等待即可更换;唯独 iPhone 6 Plus,等待时间超过两个月,直到3月底至4月初才能在美国和其他地区解决货源问题。iPhone 6 Plus 的电池短缺应该和手机的停产有关,之前去 Apple Store 更换电池的用户应该用完了各地 iPhone 6 Plus 的库存,而接下来的两个多月,苹果应该是去供应商那里采购已经停产的 iPhone 6 Plus 电池了。据苹果授权服务商提供的消息,他们都在近期收到了数十个包含 iPhone 7/7 Plus 的包裹,显然,iPhone 7 系列现在还没停产呢。

值得一提的是,很多人并不知道其实苹果授权服务商也能够提供29美元(218元人民币)的电池更换服务,但是因为这些授权服务商有一定的自主定价权利,所以价格可能会高于218元,不过速度或许更有保障。但是小编还是建议大家前往官方店更换,即使晚一些也无妨,毕竟低价换电池服务将会持续到2018年12月31日。最后,苹果还在内部文件中表示前文的更换时间在不同国家市场可能会有一些区别,比如中东,非洲,拉丁美洲,俄罗斯和土耳其,但是并没有提到中国,所以国内的电池更换速度应该是比较有保障的。

