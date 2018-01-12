苹果推送iOS 11.2.5 beta 5 正式版不远了！

从新版本系统发布的频率来看，苹果已经加快了开发进度，或许 iOS 11.2.5 离我们已经不远了。

两天前苹果为开发者推送了 iOS 11.2.5 Beta 4 测试版的固件，综合网友的体验来看，Beta 4版本主要是修正了一些 BUG。不过才过去两天，苹果又在今天向开发者推送了 iOS 11.2.5 Beta 5 版本，如此频繁地更新系统，看来苹果是加快了系统开发的进度，或许大家期盼已久的 iOS 11.2.5 正式版就快要来了！





其实除了 iOS 11.2.5 测试版系统之外，苹果还在本周推送了 iOS 11.2.2 正式版固件，在更新日志中苹果表示该版本主要是修复了一些 BUG 和 Safari 浏览器的 Spectre 安全漏洞。

不过在不少网友升级之后却发现，虽然有很多用户的 iPhone 升级之后确实流畅了不少，但也有用户的手机性能下降了，根据跑分数据，下降范围从5%到50%不等。有人怀疑是因为修复 Spectre 安全漏洞导致的性能下降，毕竟根据此前英特尔的声明，修复本次曝光的两大漏洞会有性能下降的风险。话题回到 iOS 11.2.5 Beta 5上，虽然和11.2.2中间隔着几个数字，但苹果似乎是打算直接升级到 11.2.5 了，和之前几个测试版本一样，iOS 11.2.5 主要加入了了 Siri 语音查询每日新闻播客的功能，你只需要通过 Hey Siri 唤醒它并下令「give me the news」，iPhone 会给你播报来自华盛顿邮报的新闻内容，当然用户可以自行选择福克斯、CNN 或者是 NPR 的新闻源，这一功能被认为是针对苹果即将推出的 HomePod 扬声器开发的。

很显然，从新版本系统发布的频率来看，苹果已经加快了开发进度，或许 iOS 11.2.5 离我们已经不远了。但之前苹果承诺的“电池健康状况”功能在 Beta 5 测试版中依然欠奉，所以 iOS 11.2.5 加入这一功能的可能性也越来越小了，或许我们只能等待下一个版本。

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