苹果推送iOS 11.2.5 beta 5 正式版不远了！

2018-01-12 11:02:28
拾欢伯
威锋网
加载中...

从新版本系统发布的频率来看，苹果已经加快了开发进度，或许 iOS 11.2.5 离我们已经不远了。

两天前苹果为开发者推送了 iOS 11.2.5 Beta 4 测试版的固件，综合网友的体验来看，Beta 4版本主要是修正了一些 BUG。不过才过去两天，苹果又在今天向开发者推送了 iOS 11.2.5 Beta 5 版本，如此频繁地更新系统，看来苹果是加快了系统开发的进度，或许大家期盼已久的 iOS 11.2.5 正式版就快要来了！


其实除了 iOS 11.2.5 测试版系统之外，苹果还在本周推送了 iOS 11.2.2 正式版固件，在更新日志中苹果表示该版本主要是修复了一些 BUG 和 Safari 浏览器的 Spectre 安全漏洞。


不过在不少网友升级之后却发现，虽然有很多用户的 iPhone 升级之后确实流畅了不少，但也有用户的手机性能下降了，根据跑分数据，下降范围从5%到50%不等。有人怀疑是因为修复 Spectre 安全漏洞导致的性能下降，毕竟根据此前英特尔的声明，修复本次曝光的两大漏洞会有性能下降的风险。

话题回到 iOS 11.2.5 Beta 5上，虽然和11.2.2中间隔着几个数字，但苹果似乎是打算直接升级到 11.2.5 了，和之前几个测试版本一样，iOS 11.2.5 主要加入了了 Siri 语音查询每日新闻播客的功能，你只需要通过 Hey Siri 唤醒它并下令「give me the news」，iPhone 会给你播报来自华盛顿邮报的新闻内容，当然用户可以自行选择福克斯、CNN 或者是 NPR 的新闻源，这一功能被认为是针对苹果即将推出的 HomePod 扬声器开发的。

 


很显然，从新版本系统发布的频率来看，苹果已经加快了开发进度，或许 iOS 11.2.5 离我们已经不远了。但之前苹果承诺的“电池健康状况”功能在 Beta 5 测试版中依然欠奉，所以 iOS 11.2.5 加入这一功能的可能性也越来越小了，或许我们只能等待下一个版本。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号 丨 沪ICP备14001835号-1 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文[2014]0683-283号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2017 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利