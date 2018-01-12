苹果推送iOS 11.2.5 beta 5 正式版不远了！

从新版本系统发布的频率来看，苹果已经加快了开发进度，或许 iOS 11.2.5 离我们已经不远了。
两天前苹果为开发者推送了 iOS 11.2.5 Beta 4 测试版的固件，综合网友的体验来看，Beta 4版本主要是修正了一些 BUG。不过才过去两天，苹果又在今天向开发者推送了 iOS 11.2.5 Beta 5 版本，如此频繁地更新系统，看来苹果是加快了系统开发的进度，或许大家期盼已久的 iOS 11.2.5 正式版就快要来了！
其实除了 iOS 11.2.5 测试版系统之外，苹果还在本周推送了 iOS 11.2.2 正式版固件，在更新日志中苹果表示该版本主要是修复了一些 BUG 和 Safari 浏览器的 Spectre 安全漏洞。
不过在不少网友升级之后却发现，虽然有很多用户的 iPhone 升级之后确实流畅了不少，但也有用户的手机性能下降了，根据跑分数据，下降范围从5%到50%不等。有人怀疑是因为修复 Spectre 安全漏洞导致的性能下降，毕竟根据此前英特尔的声明，修复本次曝光的两大漏洞会有性能下降的风险。
话题回到 iOS 11.2.5 Beta 5上，虽然和11.2.2中间隔着几个数字，但苹果似乎是打算直接升级到 11.2.5 了，和之前几个测试版本一样，iOS 11.2.5 主要加入了了 Siri 语音查询每日新闻播客的功能，你只需要通过 Hey Siri 唤醒它并下令「give me the news」，iPhone 会给你播报来自华盛顿邮报的新闻内容，当然用户可以自行选择福克斯、CNN 或者是 NPR 的新闻源，这一功能被认为是针对苹果即将推出的 HomePod 扬声器开发的。
很显然，从新版本系统发布的频率来看，苹果已经加快了开发进度，或许 iOS 11.2.5 离我们已经不远了。但之前苹果承诺的“电池健康状况”功能在 Beta 5 测试版中依然欠奉，所以 iOS 11.2.5 加入这一功能的可能性也越来越小了，或许我们只能等待下一个版本。
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