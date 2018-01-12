又是一年CES 苹果HomeKit何时不再打酱油

CES 上的 HomeKit 产品不少，但距离苹果理想的生态还很远。

CES 这个全球最大的科技展如此接近新年并非巧合。过去的一年中每个人都购买了大量电子消费品，现在该是该行业推出下一代设备的时候了。对于许多公司来说，CES 确实为全年的产品周期定下了基调。



去年 CES 开始智能家居同样占据了主导地位，这种趋势并没有显示出放缓的迹象。今年 CES 上，我们看到智能家居再次成为科技展上的主角，但厂商们已经不兴于提“智能家居”这个概念，而是以“AI”和“万物互联”为名号向人们展示未来居家生活的场景。



你可以和冰箱对话，让它根据现存的食材为你决定菜谱，你可以让洗衣机自动控制水量和自动放洗衣液，可以让电视机根据节目的画质差异自动调整分辨率。要是家里缺点蔬菜或是调料，自动货柜会来到你家门前问你需要买点什么。出门在外，你家的智能门锁可以帮你签收快递并顺带付款……





虽然苹果从未成为 CES 的直接参与者，但它的智能家居解决方案是让 Siri 和 iOS 在展会上保持相关性的好方法。今年 CES 展上 Homekit 兼容设备也出现了爆炸式增长，苹果的合作伙伴们带来了各种 HomeKit 新产品，比起往年在功能和设计上都有更多出彩之处。Abode Systems 在 CES 2018 展会上发布了全新的 iota 一体式安全摄像头和安全网关。这款产品可以为其他智能家庭产品提供安全保障和功能集成。iota 内置 1080p 摄像头，可以用来完成家庭监控功能，还有内置的网关，支持 Z-Wave、ZigBee 和 abode RF，方便用户连接其他设备。内置电池可以在停电的情况下续航 10 小时。在 iOS 的家庭 Home 应用中，可以看到实时直播，接收突发事件提醒。Nanoleaf 去年在 CES 上为智能照明面板提供了音乐可视化模块。今年，他们又发布了全新的方形灯盘。新的方形极光灯可以连接在一起，形成更大的灯墙来装饰你的客厅，这个灯墙的每块面板都包括一个触摸传感器，用于控制，调节明暗和改变颜色，采用一个 12 面的“骰子”型遥控器进行遥控。通过接入 Homekit 和 iOS 应用，你可以直接通过手机创作氛围音乐或者其他音乐效果，让这些灯变得灵动十足。iDevices 则在 CES 上推出了一个 Wi-Fi 电灯开关，旨在将像 Siri 这样的语音助理的便利性整合到任何房间的墙壁中，希望未来能用带有语音助手、环境光线传感器和运动检测器功能的智能开关来替代标准灯光开关。可能你也注意到了，HomeKit 平台基本上与灯、门锁、风扇、安全监控摄像头等小家电结合比较紧密，而在 CES 重头戏——电视、冰箱等这种大家电上，无论是三星、LG 还是其他品牌，都有不同的打算，它们甚至拥有自己的语音助手，又或者更希望接入亚马逊或者谷歌的语音助手，圈起自己的家居生态链，不希望给苹果太多机会。而 HomeKit 与 Siri 拮据的开放程度，吸引不到更大的合作伙伴。这也是为什么近两三年来 HomeKit 平台一直有产品，但是却无法火爆的原因。新型公司和小厂商更愿意选择 HomeKit，苹果平台安全性和可靠性是部分理由，苹果在手机领域长期积累的用户体验方面的优势，HomeKit 与 Siri 无缝连接的语音控制体验，iCloud 的远程控制等都能够吸引专注苹果周边的公司开发 HomeKit 新产品。CES 上的 HomeKit 产品不少，但距离苹果理想的生态还很远，尤其是亚马逊 Echo 和谷歌 Home 先发制人的情况下，这两家智能语音终端反而推广得更为成功。可以理解苹果想要借助 HomePod 稳住智能家居硬件市场的心情，其实更能想象，加入 HomePod 能在圣诞如期发售，CES 上展示的 HomeKit 智能家居阵容肯定大不一样。所以，今年 CES，苹果 HomeKit 依然只扮演了过客，或许今年 4-6 月份也就是传闻中 HomePod 发售之后，我们才能看到这个平台真正的转机。

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