FBI专家谈苹果拒绝破解设备：他们是混蛋

FBI已经累积了近8000台无法破解的苹果设备，这使更多犯罪分子仍然逍遥法外。

最近大家都在关心 CES 大会，但美国联邦调查局（FBI ）却在曼哈顿的网络安全国际会议上忙得热火朝天，原来他们最近已经被苹果的“用户隐私保护”措施给逼疯了。据悉，FBI 现在已经累积了近8000台苹果设备无法破解，这使他们无法及时获得犯罪分子手机中的重要信息，为此 FBI 专家史蒂芬·弗拉特利（Stephen Flatley）甚至直言：他们（苹果公司）就是混蛋（jerks）！





苹果公司在旗下网络设备上使用了“端对端”加密的方式，所以 FBI 无法通过普通的破解方式进入手机。并且最近苹果公司还将密码的迭代次数从一万次改成了一千万次，这意味着以前他们每秒能够尝试45个密码，而现在只能尝试18次。你没看错，FBI 只能用穷举法来破解这些设备的密码，这使得他们的调查工作变得更为困难，所以弗拉特利才发出了上文的言论，同时他还表示，苹果的加密和固执是“邪恶的天赋”。为什么 FBI 会这么苦大仇深呢？原来在 FBI 缴获的这些 iPhone、iPad 中，包含犯罪分子有关人口贩卖、恐怖行为、跨国犯罪、有组织犯罪和儿童性侵等案件的信息，所以如果能够破解手机，将会是为 FBI 打击犯罪分子提供很大的帮助，而如果无法破解，其他犯罪分子依然会逍遥法外。

其实苹果对于 FBI 请求的态度大家都知道了，库克曾多次表示苹果自己也没有办法破解用户的手机，并且即使有相关方法也不会帮助 FBI 开设破解用户手机的先例，因为这将威胁所有苹果设备用户的安全和隐私。不过 FBI 现在是有一根救命稻草的，以色列公司 Cellebrite 曾经为 FBI 破解过一台 iPhone 5c 和一台 iPhone 6，虽然 FBI 为此支付了巨额的费用（iPhone 5c 花费了90万美元），但也从设备中获取了关键的线索。而现在，据说 Cellebrite 已经破解了 A 系列处理器的指纹存储加密芯片，所以破解一台手机的价格也降到了2000欧元。

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