股神巴菲特：库克无法说服我购买iPhone

巴菲特说：“库克今年又给我发了一张圣诞贺卡，说今年会卖一台 iPhone 给我，他每年圣诞节都会给我发这些。”

从乔布斯时代开始，苹果就一直和“现实扭曲力场”这个词语结合在一起，指的是通过各种方式形成混淆视听、扭曲事实的特性，甚至能让消费者接受实际上并不好的产品。正因为苹果有这种魔力，所以一直被市场和消费者热捧，但是有些人似乎对于这一“力场”免疫，比如“股神”巴菲特。





作为世界上最著名的投资者，巴菲特掌控的伯克希尔哈撒韦集团（Berkshire Hathaway）正是苹果公司的第五大股东，但是巴菲特本人却一直都是三星翻盖手机的使用者，智能手机已经普及了十年时间，但巴菲特一直都不愿意拥抱这类产品。对此，CNBC 也在最近一次采访中询问巴菲特是不是真的看好苹果，他直言自己的公司一直在加码苹果股票，态度不言而喻。那么巴菲特为什么不使用 iPhone 呢？“市场还没有饱和，”他拿着自己的三星翻盖手机说，看样子把持有的苹果股票放在一边，巴菲特本人并不是苹果粉丝。但他随即也分享了一个有趣的事情，苹果公司 CEO 蒂姆·库克似乎一直都没有放弃让巴菲特成为一名苹果用户，巴菲特说：“蒂姆·库克今年又给我发了一张圣诞贺卡，说今年会卖一台 iPhone 给我，他每年圣诞节都会给我发这些提醒。”

有趣的是，坚持不使用智能手机的名人可不止巴菲特一个，演员克里斯·派恩（主演《星际迷航》、《神奇女侠》等电影）去年就表示：“翻转手机意味着你能够沉浸到自己的世界中。”同样的，蕾哈娜（Rihanna）和演员克里斯托弗·沃肯（Christopher Walken）同样是翻盖手机的支持者。对于智能手机和功能手机之争，巴菲特表示：“当我真正购买 iPhone 时，智能手机市场就结束了，伙计们，因为我肯定是最后一个用上智能手机的人。”

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