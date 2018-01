以下方法可提升更换iPhone官方电池的效率

提前做好以下准备可以提高更换电池的效率,以免浪费你的宝贵时间。

自从苹果宣布实施部分 iPhone 可以优惠价电池换新政策以来,已经有大量用户向官方更换了电池,但实际上,换电池的需求量很高,有的用户不得不排队等待,有的还在因本地没有苹果门店而烦恼。



我们给大家的建议是:先在线访问 Apple 支持,苹果客服会向你了解情况后,告诉你当地最近门店的地址,或者可以选择邮寄维修。提前做好以下准备可以提高更换电池的效率,以免浪费你的宝贵时间。



第一步 提前获取 iPhone 的序列号,IMEI 或 MEID 码



向官方查询的时候,技术人员通常都需要提供你的 iPhone 识别信息,比如序列号、IMEI 或 MEID 码,一般是后两者。这些信息可以在 iOS 设置【通用】—【关于本机】下面找到。iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone SE 手机背面也可以看到 IMEI 码,另外 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7 或 iPhone 7 Plus 可以在设备右侧的 SIM 卡卡托背面查找到 IMEI 码。iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 也是如此。









直接进入 苹果的 iPhone 电池更换支持专门页面 ,选择与技术部门通话,提供你的电话号码,等待技术人员给你打电话,选择电话的速度会比较快。也可以选在立即开始在线聊天会话,但提醒大家中国官网的在线聊天需要等待时间略久。如果你已经登陆 Apple ID,可以直接从你登陆过的设备中直接 iPhone,否则还是需要填写 IMEI 号码或 MEID 号码。





技术人员会询问你的 iPhone 系统版本,电池出现的状态,你的充电习惯等各种问题。随后会问你所在的城市。经过 5-10 分钟左右的沟通,技术顾问将给你推荐合适的电池更换方案,比如说是前往官方店、第三方授权维修店或者是邮寄维修。目前苹果通知用户 iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus 的替换电池供应量有限,不过仅适用于苹果实体店,邮寄维修服务不受此影响。苹果承诺只要现场有电池就会立即更换,如果出现电池短缺,更换的周转时间可能是 3 至 5 个工作日,通过邮件进行维修的等待时间则会根据 iPhone 型号和你的所在地区有所不同。苹果官网上提示你可以“在 Apple 支持上提前申请苹果门店预订电池”,由于直营店是快速检测通道,去之前记得提前进行预约,以免白跑一趟。还有更快的选择是苹果提供了多个授权第三方维修店的地址和电话号码。目前,很多授权店都都已经开展当天电池更换预约,收取价格与苹果商店相同。在一些官方门店较少的城市,苹果会优先推荐你去第三方。送修注意事项:建议送修前将重要数据备份,关闭“查找我的 iPhone”,取下 SIM 卡片,必要的时候抹掉设备上的内容。带好需要携带的凭证(发票、保修卡、包装盒等)。建议带上个人身份证件,证件信息需与预约中的信息保持一致,以防维修时需要购买凭证。

