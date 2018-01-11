美国消费者认为 苹果仍是最具创新力的公司

有26%的人都认为苹果是最具创新力的公司，三星和谷歌分别排在第二和第三。

创新能力一直被视作一家科技公司获取成功的必备特质，那么在普通消费者眼中，哪家公司是最具创新力的公司呢？答案显而易见，即使最近遭遇了诸多质疑，但榜单的第一位依然是苹果。





外媒近日针对美国成年人进行了一次调查，负责这项调查的 Morning Consult 公司称，他们在1月4日至5日期间对 2201 名美国成年人进行了调查，而最后有26%的人都认为苹果是最具创新力的公司，而三星和谷歌分别以14%和11%的得票率排在第二和第三。

遗憾的是该榜单依然没有看到中国科技厂商的影子，亚洲区域内只有索尼、LG和三星入榜，特别是索尼和 LG，这两家公司分别获得了3%和4%的选票，甚至高过 IBM 和英特尔这两家美国传统科技豪强，看来美国用户对于日本、韩国制造还是很有感情的。同时 Morning Consult 也表示，Honeywell 没有获得选票让他们感到很意外，因为这是一家业务范围非常广泛的高科技制造企业，或许在统计过程中出现了什么误差。最后我们还是看看苹果究竟为什么能被视作最具创新能力的公司。首先还是因为今年 iPhone X 搭载的 Face ID 实在是惊艳了所有人，在小小的“刘海”中集成如此多的传感器，现在全球仅此一家。同时苹果今年公布的 ARKit 也是引领 AR 行业变革的技术，而在自动驾驶汽车技术上，从苹果最近公布的论文来看，成果已经非常显著，比如脱离地图自动驾驶、对任意多边形障碍物的避让和全新的雷达监测系统等。

而在其他方面，其实苹果也在掌控越来越多的技术，比如除了 CPU 之外，苹果近年来在自研 GPU、基带甚至是屏幕（MicroLED）上都颇有建树，所以论创新，苹果确实是称得上领先全球，而这些创新，也同样能帮助苹果在今后几年持续推出高质量的产品。

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