iOS 11.2.2有个“惊喜”：性能又下降！？

这次更新似乎有一些BUG，导致部分用户iPhone性能上升，而部分却下降了。

在本周一，苹果向所有用户推送了 iOS 11.2.2 正式版，在这一版本中，苹果修复了之前曝出的 Safari 浏览器的 Spectre 安全漏洞，同时还优化了电池续航等体验，所以之前我们都是建议大家升级的。但是今天外媒《福布斯》却发文称，iOS 11.2.2 有一个“惊喜”，升级之后 iPhone 跑分下降了！？





福布斯科技栏目的编辑 Gordon Kelly 今天发文称，部分用户升级系统之后主观感觉手机出现了卡顿，所以在通过跑分测试之后他们发现，部分运行 iOS 11.2.2 的 iPhone 性能下降高达50%！但是这种情况似乎并不是稳定发生的，有些用户表示更新到 iOS 11.2.2 后手机的性能反而提升了。但是根据开发者梅尔文·莫格哈尔（Melvin Mughal）多达30次的测试，iPhone 6 从 iOS 11.1.2 升级到 iOS 11.2.2 之后， Benchmark 的单核、多核得分分别下降了41%和39%。有人怀疑是不是因为他是从11.1.2跨版本升级所以出现了什么 BUG，但莫格哈尔表示可能性不大。

在福布斯发布报道之后，Twitter 上也有不少网友对自己的手机进行了跑分测试，测试的平台有 Benchmark 也有我们熟悉的安兔兔，他们发现 iPhone 7、iPhone 6 和 iPhone X 跑分都有下降的可能性，下降幅度却并不固定，10%到50%都有。但很多用户也表示自己的 iPhone 跑分反而上升了，这种情况着实奇怪。（网友跑分成绩截图在文末，图片来自 MacX ）现在看来，这次更新对于性能的优化似乎有一些 BUG，导致部分用户 iPhone 性能上升，而部分却下降了，这里也建议大家在升级最新系统之后测一测跑分，看看是不是有性能下降的情况出现。对于这一事件， Gordon Kelly 表示自己已经向苹果公司联系，如果收到回复会尽快公布。他现在认为，性能下降这个词现在对于苹果来说无比敏感，而所有的相关新闻都给神秘的 iOS 11.2.5 版本带来了更大的压力。









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