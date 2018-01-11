iPhone X 11月成绩单出炉 多国销量第一

iOS份额下降，但三款新iPhone的销量却无比的好，特别是在中国。

今天，市场调查公司 Kantar Worldpanel 发布了11月 iPhone 在全球手机市场的详细数据和综合评定，总的来说，从2017年9月到11月间，iPhone 在英国、美国、日本和澳大利亚的份额有下降，但是在中国市场却处于持续增长的状态。





具体来说，在美国市场，iOS 操作系统在2017年9月到11月这一过程中份额下降了3.8%，达到了39.8%，而 Android 操作系统的份额上升了4%，占据智能手机市场59.4%的份额。但是在中国情况完全相反，iOS 设备的份额比2016年同期上升了4.6%，来到了24.3%的市场份额，而 Android 手机恰好也下降了4.6%，占据了中国智能手机操作系统75.5%的份额。机型方面，虽然在美国系统份额下降，但 iPhone 的销量依然具有统治力，iPhone X 在11月上市之后，销量马上超过了9月发售的 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus ，帮助苹果在11月包揽了热销榜前三，至于被评为最强 Android 手机的三星 S8，则仅仅排在了第六位。

而在英国情况也差不多，虽然 iOS 的市场份额下降了4.2%，但 Kantar Worldpanel 表示11月中 iPhone 销售份额达到了三年中最高的水平，高达49.4%，从三星手中夺回了当月销售榜榜首，而这同样需要归功于iPhone X，它在11月销量占比达到了14.4%。Kantar 称 iPhone X 在中国的表现“令人咂舌”，Kantar Worldpanel全球总监Dominic Sunnebo称，虽然 iPhone X 在中国的售价非常高，但是仍然吸引了不少用户，iPhone X 这一款机型在11月的单月份额达到了6%。并且在欧美市场，很多购买的 iPhone X 的用户都是苹果老用户，但在中国，大部分都是从华为、小米和三星这些品牌转移到 iPhone X 的。不过 Kantar Worldpanel 也表示，iPhone X 的高昂售价不利于维持长时间的高销量，在忠实用户都已经购买这部手机之后，在2018年第一季度的需求就会慢慢减弱。

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