macOS又爆严重漏洞 好在beta版已经修复了

不到俩月连续爆 bug，苹果系统这是怎么了？
不到俩月连续爆 bug，苹果系统这是怎么了？
在不到两个月前，由用户发现了 macOS 中一个低级的严重漏洞，允许任何人以 root 权限登陆你的设备。苹果公司随后发表道歉并迅速修复了这一漏洞。但这事还没过去多久，就在今天又有用户发现了一个类似的——很弱智但不算太严重的 macOS 密码漏洞。
该漏洞说起来也非常简单，如果你正在运行 macOS High Sierra，请尝试以下操作：
1. 打开系统偏好设置
2. 点击 App Store
3. 如果该选项已被解锁，请单击将其锁定
4. 再点击一次解锁
5. 在弹出窗口中输入用户名和【任何密码】
不管输入什么密码，App Store 系统偏好设置都将被成功解锁。在运行 macOS High Sierra 10.13.2 的 iMac 和 MacBook Pro 上，都可以用任意密码实现这一操作。
这是一个非常简单但是深究起来又相当严重的安全漏洞，不过好消息是，运行 10.13.3 beta 的设备不会出现这个 bug，所以在即将发布的正式版中应该会进行修复。还是那句话，建议升级。
这个漏洞并不像之前 root bug 那么严重（尽管它不应该发生），它虽然能让任何进入你 Mac 的人访问和修改你的 App Store 系统偏好，但用户帐户和其他设置无法更改，难以利用该漏洞窃取你在 App Store 上的数据和资金，毕竟 App Store 最宽松的购买设置是 15 分钟后购买则需要再次输入密码。
不过这个漏洞的发现也让苹果遭到一些质问，他们的系统到底怎么了？怎么老是出现低级失误。
从去年 11 月下旬到 12 月初，苹果用户就遭遇了连串 bug，最糟糕的是 root 权限安全漏洞，而 iOS 方面，也出现了大写输入 bug，以及运行 iOS 11.1.2 的 iPhone 无限重启 bug。虽然苹果事后都很快地修复了这些问题，而且反复重申“我们正在审核我们的开发流程，以防止这种情况再次发生”，但是这些可大可小的系统问题的存在，每一个都在点滴摧毁用户的信赖感和安全感。苹果是该反省一下。
欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。
- 被电池扼住咽喉的苹果与iPhone
- 苹果推送iOS 11.2.2正式版更新 建议升级
- 2018年 苹果需要努力解决哪几大方面问题
- Satechi推出新配件 出门不用带一堆充电器
- 为新年添新意：苹果官网上架春节礼品推荐
相关文章
锋友跟帖
人参与
人跟帖
热度 时间
正在加载评论