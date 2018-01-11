macOS又爆严重漏洞 好在beta版已经修复了

不到俩月连续爆 bug，苹果系统这是怎么了？

不到俩月连续爆 bug，苹果系统这是怎么了？在不到两个月前，由用户发现了 macOS 中一个低级的严重漏洞，允许任何人以 root 权限登陆你的设备。苹果公司随后发表道歉并迅速修复了这一漏洞。但这事还没过去多久，就在今天又有用户发现了一个类似的——很弱智但不算太严重的 macOS 密码漏洞。该漏洞说起来也非常简单，如果你正在运行 macOS High Sierra，请尝试以下操作：1. 打开系统偏好设置2. 点击 App Store3. 如果该选项已被解锁，请单击将其锁定4. 再点击一次解锁5. 在弹出窗口中输入用户名和不管输入什么密码，App Store 系统偏好设置都将被成功解锁。在运行 macOS High Sierra 10.13.2 的 iMac 和 MacBook Pro 上，都可以用任意密码实现这一操作。

这是一个非常简单但是深究起来又相当严重的安全漏洞，不过好消息是，运行 10.13.3 beta 的设备不会出现这个 bug，所以在即将发布的正式版中应该会进行修复。还是那句话，建议升级。这个漏洞并不像之前 root bug 那么严重（尽管它不应该发生），它虽然能让任何进入你 Mac 的人访问和修改你的 App Store 系统偏好，但用户帐户和其他设置无法更改，难以利用该漏洞窃取你在 App Store 上的数据和资金，毕竟 App Store 最宽松的购买设置是 15 分钟后购买则需要再次输入密码。不过这个漏洞的发现也让苹果遭到一些质问，他们的系统到底怎么了？怎么老是出现低级失误。从去年 11 月下旬到 12 月初，苹果用户就遭遇了连串 bug，最糟糕的是 root 权限安全漏洞，而 iOS 方面，也出现了大写输入 bug，以及运行 iOS 11.1.2 的 iPhone 无限重启 bug。虽然苹果事后都很快地修复了这些问题，而且反复重申“我们正在审核我们的开发流程，以防止这种情况再次发生”，但是这些可大可小的系统问题的存在，每一个都在点滴摧毁用户的信赖感和安全感。苹果是该反省一下。

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