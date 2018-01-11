Satechi推出新配件 出门不用带一堆充电器

一款可以包揽你手头上几乎所有苹果设备充电的充电器。
CES 2018 上，电脑配件大厂 Satechi 又带来了它们家的强势周边，一款可以包揽你手头上几乎所有苹果设备充电的充电器。
这个新款移动电源全名为 Type-C 75W 多端口旅行充电器，提供 2 个 2.4A USB-A 端口，一个 QC 3.0 USB-A 端口和一个 60W USB C 端口。也就是能同时为 iPhone、iPad、Apple Watch 和改用 USB-C 的 MacBook Pro 系列充电，支持 Qualcomm Quick Charge 3.0 快充的设备也可以用它来快速充电，比如 iPhone X、iPhone 8、Galaxy Note 8 等安卓手机以及任天堂 Switch。
Type-C 75W 多端口旅行充电器官网价格 64.99 美元，美亚价格 59.99 美元，将在几日后开卖，有兴趣的朋友可以关注一下。
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