Satechi推出新配件 出门不用带一堆充电器

一款可以包揽你手头上几乎所有苹果设备充电的充电器。

CES 2018 上，电脑配件大厂 Satechi 又带来了它们家的强势周边，一款可以包揽你手头上几乎所有苹果设备充电的充电器。



这个新款移动电源全名为 Type-C 75W 多端口旅行充电器，提供 2 个 2.4A USB-A 端口，一个 QC 3.0 USB-A 端口和一个 60W USB C 端口。也就是能同时为 iPhone、iPad、Apple Watch 和改用 USB-C 的 MacBook Pro 系列充电，支持 Qualcomm Quick Charge 3.0 快充的设备也可以用它来快速充电，比如 iPhone X、iPhone 8、Galaxy Note 8 等安卓手机以及任天堂 Switch。





Satechi 表示，这款 USB-C 旅行充电器具有智能自动检测技术，确保每个设备获得最大的充电，还可以自动调整功率，为每个设备提供最佳最安全的充电电流。另外这款移动电源的插件为方便国际旅行的 100-240V 插座，适合不同国家的电压要求。充电器体积迷你轻便，可以放入随手背包、旅行箱中，摆放出来时占用空间也很小。有了它，你在外出的时候就不用带着各种各样的充电器了，在家中也可以使用。

Satechi 在集线器配件上做得非常到位，USB-C 端口的 MacBook Pro 发布之后，立马跟进推出了适用于新款 MacBook Pro 的 USB-C 端口集线器，当时被评为买 MacBook Pro 必备的配件。这次他们将集线的概念又做到了充电器上，解决多个设备同时充电问题，看起来还是蛮不错的。Type-C 75W 多端口旅行充电器官网价格 64.99 美元，美亚价格 59.99 美元，将在几日后开卖，有兴趣的朋友可以关注一下。

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