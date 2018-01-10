为新年添新意：苹果官网上架春节礼品推荐

苹果中国官网上线 2018 年春节礼品推荐：“为新一年，更添新彩头”
今天，苹果中国官网上线 2018 年春节礼品推荐，以“为新一年，更添新彩头”为宣传语，为用户推荐多款 iPhone、iPad 和 Mac 设备，以及众多新年新款配件。
iPhone X 作为年度最给力的旗舰手机之一，通常是苹果用户更新手机的首选，为了突出“新彩头”的特点，苹果配合上架了浆果色 iPhone X 皮革保护夹，此外也有更多颜色选择的硅胶保护壳和皮革保护壳，给你的 iPone X 增添几分亮色。
另外苹果还在这个页面重点推荐了大红色的 10" iPad Pro 保护套和 Apple Pencile 笔套，霹雳红特别版的 Beats Solo3 Wireless 耳机，可以说在推荐一系列产品、配件和周边设备的同时，很好地契合了中国的新年红元素。
当然，比起这个大家可能更关注今年苹果会不会有新年优惠活动。按照惯例，苹果优惠日自 2012 年—2014 年，农历大年初一之前第三周的星期五，苹果都有不同程度的打折，活动持续一整天，力度极具诱惑。原本每年 11 月份的第四周周四是感恩节，隔天便是黑色星期五，苹果在欧美市场会有相应活动推出，但中国消费者无法享受，由此，为顺应中国农历的春节风俗，“苹果优惠日”应运而生，也被叫做“红色星期五”。
新年特别版第三方配件在今年继续推出，而距离农历新年尚有一个多月的时间，苹果优惠日是否会继续我们尚未得知，考虑到 iPhone 8 的销量并不太理想，苹果有可能需要这样一个节日促销机会，再加上“红色星期五”好不容易复活，再轻易取消实在可惜，也容易让中国消费者们扫兴，所以不管出于什么角度，大家还是希望继续有“苹果优惠日”活动的。
新春近在咫尺，正是为自己、为亲人朋友挑选礼物的时候，大家对于“红色星期五”有什么想法？是买一台 iPhone X 呢还是买一台 iPhone X 呢？
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