“降速门”惊动美国参议院 勒令苹果给个说法

美国参议院商务委员会主席约翰·图恩要求苹果公司在美国时间1月23日以前“给个说法”。

苹果的“降频门”事件最近几天的关注度渐渐下降，但是就当大家都认为这件事情就这么过去的时候，又有人站出来给苹果施压了，而这次发声的竟然是美国参议员，他向苹果公司 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）发送了邮件，要求对方详细阐述苹果的硬件政策。





《华尔街日报》今天发文称，美国参议院商务委员会主席约翰·图恩（John Thune）已经致信库克，在信中就“降频门”提出了一系列的问题，他表示现在“苹果公司提出的解决方案已经引起了消费者的批评，特别是不提供免费更换电池的这一决定。”除此之外，他还问了苹果如何跟踪、解决用户最近的抱怨和投诉的相关消息。约翰·图恩还表示，之前有不少用户在发现手机变慢之后以全价更换了电池甚至换了新机，苹果是否应该对这些人群提供一些折扣和优惠呢？最后约翰·图恩要求苹果公司在美国时间1月23日以前提交信中问题的回复。其实在美国政府行动之前，法国相关监管部门已经采取行动了，根据巴黎检察官办公室发言人的确认，DGCCRF 反欺诈机构正在对于法国用户针对“苹果计划报废”投诉进行调查，并且这场调查将会是大规模的，现在尚不能确定将会持续多久。自从上个月爆出限制性能的消息之后，苹果公司就一直被放在火上烤。在事件发生之前，对于“限制性能”的不透明处理被视作“计划报废”，而事件得到“实锤”之后，苹果虽然道歉，但是29美元（国内218元人民币）的更换费用又被质疑诚意不足。截止现在，美国当地就已经有30多起集体诉讼，其中代理律师不乏哈根斯·伯曼（Hagens Berman）这样的名人，他曾经在一个和苹果展开的图书诉讼中胜诉，代理人获得了苹果4.5亿美元的和解协议。

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