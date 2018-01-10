苹果投资LG Innotek 应对3D摄像头需求暴增

2018年将发布的iPhone和iPad都会配备Face ID，TrueDepth摄像头的需求将会成倍增长。

外媒 The Investor 今天发布报道称，苹果公司计划投资 LG 旗下的电子零部件制造商 LG Innotek ，而目的是让今年发布的多款 iPhone、iPad 有足够的 3D 摄像头供应。而在之前，TrueDepth 3D 摄像头的相关组件由 Finisar、AMS 等厂商提供。





其实现在 LG Innotek 进入苹果3D 摄像头供应链也只是初步猜测，因为 LG Innotek 在1月8日向韩国监管部门提交的文件中表示，将在移动相机模组业务上投资8737亿韩元(约合8.21亿美元)，但是他们却没有说明将从哪里筹措这笔资金。《韩国经济新闻》提出了 LG 和苹果合作的可能，他们认为，去年11月，苹果公司 CEO 蒂姆·库克曾和 LG Innotek CEO 朴钟锡（Park Jong-seok）见面，而在以前库克是极少和供应链厂商 CEO 见面的。现在看来，苹果应该已经决定以预付款形式支持 LG Innotek 研发 3D 摄像头了，不过投资金额尚不明确。市场观察机构表示，iPhone X 推迟上市的原因正是 TrueDepth 摄像头良率不足，虽然现在问题已经被解决，但是考虑到2018年苹果将要发布的 iPhone 和 iPad 都会配备 Face ID 功能， TrueDepth 摄像头的需求将会成倍增长，所以寻找更多供应商是理所当然的选择。

对于媒体的报道，LG Innotek 仍然拒绝回应，他们表示不会对推测性报道置评。可能有不少人并不了解 LG Innotek ，其实 iPhone 7 Plus 上的双摄像头模组（不是 CMOS 哦）就是由 LG Innotek 提供的，除此之外，LG Innotek 也是世界领先的 LED 驱动供应商。

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