苹果发布iOS 11.2.5 Beta4 以修复BUG为主

经测试，流畅度有一定的提升，并且修复了此前版本中的提示音过大等BUG。

昨天苹果为所有用户推送了iOS 11.2.2 正式版，修复了最近颇受关注的 Spectre 安全漏洞。而在今天他们又发布了 iOS 11.2.5 Beta4 测试版，这个更新引入了针对 HomeKit 漏洞的修复。本次更新包大小 150MB ，已注册开发者可通过 OTA 收到苹果的更新推送，或者前往开发者中心网站下载对应固件更新。





在 iOS 11.2.5 前几个 Beta 测试版中，苹果加入了 Siri 语音查询每日新闻播客的功能，你只需要通过 Hey Siri 唤醒它并下令「give me the news」，iPhone 会给你播报来自华盛顿邮报的新闻内容，当然用户可以自行选择福克斯、CNN 或者是 NPR 的新闻源。

不过这一功能被认为是针对苹果即将推出的 HomePod 扬声器开发的，当用户在使用 CarPlay 或 Hey Siri 向 Siri 询问消息时（只要不是正对着屏幕）才会激活。而如果你使用侧面按钮或 Home 键向 Siri 询问时，则只会提供标准的 Apple 新闻，而不是音频新闻消息。苹果并没有透露新版本有哪些具体改进，但根据已经更新 Beta 4 版本的锋友反应，流畅度有一定的提升，并且修复了此前版本中的提示音过大、Dock 栏卡顿等 BUG。除了 iOS 11.2.5 Beta4 之外，watchOS 4.2.2、macOS High Sierra 10.13.3和tvOS 11.2.5 今天都发布了 Beta 4版本的更新，并且公测用户这次也收到了 iOS 11.2.5 Beta4 的版本推送。

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