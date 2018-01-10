大快人心 Safari新功能使广告商损失数亿美元

广告联盟抗议苹果的ITP是“单边且严厉的”，苹果回应称，“人们都享有隐私权。”

2017年9月，苹果在旗下 Safari 浏览器上推出了智能反追踪功能（Intelligent Tracking Prevention，简称 ITP），该功能利用机器学习来限制广告商利用 cookie 追踪用户的浏览历史，以此保护用户的隐私。在上个月已经有消息称，包括 Criteo 在内的多家广告商因此而股价大跌。而根据今天最新的消息，苹果的这一功能将让广告行业损失数亿美元。





总所周知的，现在我们常在各个网站的广告位看到自己曾经搜索的关键词，因为这些广告公司大量使用 cookie 追踪用户浏览历史，然后和最可能点击这些广告的用户相匹配，实现广告的精准匹配。举个例子，当我们在网络上搜索火车票之后，不管再前往什么网站，只要这个网站上有广告位，就会出现各类火车票的广告，虽然用户不会有什么损失，但实在是看着不太舒服。但是这个“商业模式”却在今年被苹果重创，新系统 High Sierra 中的 Safari 浏览器加入了智能反追踪（ITP）功能，并且从9月份开始在 iOS 和 MacOS 上。在 ITP 下，cookie 只会保留24小时生效，所以24小时以内你可能仍会收到相关广告，但是24小时候就无法被追踪了。

具卫报和华尔街日报的消息，Criteo 等广告公司在2018年的收入将会下滑20%，这也和 iOS、MacOS 占据的市场份额比较吻合。根据 Criteo 的财报，2016年该公司全年收入高达7.3亿美元，所以在2018年，ITP 给广告行业带来的损失将至少是数亿美元，甚至会高达数十亿美元。在去年9月，包括 Criteo 在内的多家广告商组成联盟，抗议苹果的 ITP 是“单边且严厉的，不利于广告在线内容的发展”，但是苹果也回应称，“人们都享有隐私权。”而在不久之前，Criteo 等广告公司曾经短暂地发现了 ITP 系统的漏洞并加以利用，不过苹果也迅速采取措施，在 iOS 11.2 中修复了漏洞。对于 ITP，互动广告局技术实验室总经理 Dennis Buchheim 表示：“我们预计大量公司都将承受来自苹果 ITP 系统的负面影响，并且我们预计苹果将会保留ITP，并随着时间的推移而不断完善这一系统。”

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