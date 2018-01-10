iCloud服务器下月迁回国内 由云上贵州运营

过去经常出现网络延迟的iCloud终于一去不复返了，同时苹果也强调数据安全不会出现问题。

在2017年7月，各大媒体纷纷报道苹果将会把 iCloud 数据中心的服务器搬到国内，而且将会交付给贵州一家公司运行，而今天这件事情终于定下来了，苹果公司发布声明，从今年2月28日起，中国内地的 iCloud 服务将转由云上贵州公司负责运营。





具体信息方面，只要用户的 iCloud 将国家和地区设置成了中国，那么数据就将搬到贵州的新数据中心中。并且云上贵州大数据产业发展有限公司也不仅仅是接受了苹果服务器的托管，还将拥有与 iCloud 中国内地用户的法律和财务关系。对于这件事情苹果表示：“对于这些变动，我们希望对顾客保持透明。”并且从1月10日开始，苹果将会通过电子邮件的方式为所有用户推送这一消息。值得一提的是，iTunes 和 App Store 的服务器也已经在2013年搬到了国内，苹果当时在北京设立了研发中心，并在中国建立专门的 App Store 和 iTunes 服务器，从那以后，过去经常网络连接出现问题的 App Store 和 iTunes 确实改善不少，但是 App 的数量也有一定程度的下降。也就是说，过去经常出现网络延迟问题的 iCloud 终于一去不复返了，拥有本土服务器之后，将会有更快速的使用体验。而在以前，从国内访问苹果设立在国外的服务器时，有时 TLS 握手就会花好几秒，甚至打不开页面的情况也时有发生，让人颇为崩溃。

苹果公司环境、政策和社会事务副总裁丽萨·杰克逊表示，“中国的用户喜欢使用iCloud来安全地存储照片、视频、文档和应用程序，并在所有设备上保持同步更新，相信新的合作关系，将通过减少延迟和提高可靠性改善中国iCloud用户的体验。”需要注意的是，大家需要注意从1月10日开始向用户推送的电子邮件，如果用户没有浏览或者接受苹果相关的通知的话，他们的账户将不会迁移到云上贵州，而会变为停用状态，2月28日以后，接受了新的条款才会重新激活账户，然后再迁往云上贵州。或许有人会担心交由第三方公司运行之后会不会有什么安全隐患，这一点苹果强调，“ Apple 拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在我们的任何系统中创建后门。”并且 Apple 也会和云上贵州合作，保证只会相应符合法律程序的数据请求，对于手秘钥保护的设备，苹果自己也无法解锁。

云上贵州大数据产业发展有限公司是2014年贵州省确立“大数据立省”发展方向时建立的一家公司，注册资金 23500 万元，由贵州省大数据发展管理局履行出资人职责，贵州省国有企业监事会进行监管，公司经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营等。

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