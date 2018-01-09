为防儿童沉迷 苹果要给iPhone加强家长控制

前几天，我们报道了苹果股东发出信件要求苹果采取措施，防止青少年日渐沉迷 iPhone 手机。日前苹果给予了回应。

前几天，我们报道了苹果股东发出信件要求苹果采取措施，防止青少年日渐沉迷 iPhone 手机。日前苹果给予了回应。现代人对智能手机的依赖越来越严重，青少年手机、游戏成瘾问题引发社会关注，不过不光我们周围如此，国外也是这样。在美国，青少年手机成瘾也已经成为社会广泛关注的话题，据 Common Sense Media 针对青少年及其父母的调查，约有半数美国青少年感觉自己存在手机成瘾现象，每天回复收到的信息让他们感到压力倍增。路透社和金融时报上周报道称，苹果股东 Jana Partners 和加州退休教师组织正在敦促苹果等手机厂商采取措施，解决年轻人日益严重的手机沉迷问题，特别是对于苹果的 iPhone 。他们对苹果表示，希望苹果能够研发一款能让家长限制儿童使用手机的 App，同时还要求苹果研究过度使用手机对心理健康产生的影响。苹果很快对此给予回应，称有关于家长控制的新功能和优化将会在未来 iOS 版本得到更新。苹果在声明中指出，只要采取适当的设置，任何孩子在 iOS 上访问的线上内容，都可以被父母阻止。当然，苹果也表示会重视这一社会责任，特别是出于保护青少年目的的时候，“将满足并超越顾客的期望”。目前还不清楚苹果计划如何改进家长控制的具体功能，iOS 上现有的功能包括允许家长关闭 Siri 和 FaceTime 等，还能为 iTunes Store 中某些内容设置最小年龄。而股东建议则信上提议：增加限制手机屏幕的开启时间，限制 App 使用时间以及更完善的远程监控（比如可以追踪到孩子在使用什么 App 以及使用时长和频率）。不过苹果肯定不会全数采纳这些建议，这个功能未来会如何改进，我们还有待观察。

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