消息称iPhone SE 2采用玻璃面板 无线充电

大家期盼的 iPhone SE 2 将有可能具备更多受欢迎的特性。

这几个月以来关于新的 iPhone SE（传言称为 iPhone SE 2）的消息一直在被曝光，此前说得最多的，就是关于它的性能会如何升级，运行速度会如何提升。最近的消息显示，大家期盼的 iPhone SE 2 将有可能具备 iPhone 8 和 iPhone X 某些受欢迎的特性。外媒报道称，根据可靠消息来源，传闻中的 iPhone SE 2 将采用全玻璃面板设计，包括正面顶部和背面，这将使升级后的 iPhone SE 在外观设计上贴近新旗舰 iPhone 8 和 iPhone X，因为后两者同样也是玻璃面板设计，属意于 iPhone SE 的用户们将得到更为美观和新鲜的体验。这个消息也印证了上个月 BGR 的报告，iPhone SE 2 确实是玻璃机身。采用玻璃背板设计之后的很容易推测的进一步可能，就是无线充电，毕竟两款新旗舰机也是出于无线充电的考虑使用了玻璃背板，而且在新年里统一所有 iPhone 新机型的无线充电模式，有助于推动无线充电普及，也是顺应潮流之举（还能让苹果无线充电器卖得好些）。

预计 iPhone SE 2 的耳机接口不会做出改动，除非苹果做出彻底的重新设计。iPhone SE 2 或许在 3 月份到 4 月份左右与我们见面，它所使用的处理器芯片也将从上一代的 A9 升级到与 iPhone 7 同位的 A10 Fusion。另外，该机型的更多传闻还包括：1200 万像素后置摄像头，700 万像素前置摄像头，2GB RAM 内存，有 32GB 和 128GB 两个容量选择，电池为 1700mAh。在当今小屏机越来越稀有的手机市场，iPhone SE 2 能不能延续 iPhone SE 的受欢迎程度，以高颜值、高性价比和新性能获得用户肯定呢？看来我们需要再等 2-3 个月，让苹果给出答案。

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