想一年换两次低价iPhone电池？苹果不答应

苹果规定低价换电池服务每台手机一年只能享受一次，第二次就将恢复原价。

不知道大家去 Apple Store 为自己的旧款 iPhone 更换了电池没？虽然之前韩国媒体称现在更换电池的价格根本称不上优惠，但是考虑到原价608元的原价格实在太贵，还是建议老款 iPhone 用户都去官方渠道更换一下，毕竟100%原装保障。那么问题来了，如果用户们想薅两次羊毛，苹果答应吗？



显然不答应！今天外媒 macrumors 称，虽然苹果称无论有没有通过电池诊断测试，他们都将会为所有 iPhone 6 以后的旧款手机提供电池更换服务，但是低价换电池服务每台手机一年只能享受一次，第二次就将恢复原价，除非你第二次更换的时候电池诊断测试未通过。





也就是说，旧款 iPhone 今年第一次更换电池是不需要通过电池诊断测试的，只要你去就能换。但是如果你想在年初换了一次又在年底再换一次的话，就必须经过电池诊断测试了，测试结果满足要求之后才能以29美元（国内为218元人民币）更换电池，没有通过就只能以79美元（国内为618元人民币）更换。那么这基本就宣告一年换两次基本不可能了，因为根据苹果的设计标准，iPhone 电池能够再500次完整周期的充放电之后仍保留80%的原始电池容量，而80%正是这次诊断测试的标准线。也就意味着如果你想一年换两次电池，至少要让你的 iPhone 经过500次以上的完整充放电。值得一提的是，之前苹果并没有推出相关的规定，显然是发现了这一漏洞之后才临时堵上的，不得不佩服某些网友还真是薅羊毛的好手。现在我们在苹果中文官网上也发现了相关声明了：每部 iPhone 可能仅限接受一次定价为 RMB 218 的电池服务。

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