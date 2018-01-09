苹果加快进度 HomePod将于4-6周内发售

这一次，谷歌和亚马逊在智能音箱领域的跨越式进步让苹果坐不住了。

虽然国内用户对于智能音箱产品不怎么感兴趣（还不是因为国内相关产品太难用了！），但是欧美用户还是很关心数字语音助手类产品的，而大家最为期待的还属 HomePod。之前 HomePod 被传跳票到今年第一季度，现在时间也到了，消费者什么时候能够用上它呢？今天分析公司 GBH insights 预测，HomePod 将会在4到6周内发售！





GBH 的分析师称，苹果试图让 HomePod 在4到6周内发布，因为他们不希望被竞争对手拉开身位。在此前的圣诞购物季中，亚马逊的 Echo 智能音箱降价销售，使其在同类产品中占据了75%的销量。并且现在看来，即使苹果推出 HomePod 也不一定能够占到多少便宜，因为亚马逊 Echo 和围绕 Alexa 所打造的智能家居系统已经非常完善了。

而另外一个竞争者也同样不可小觑，GBH 表示，谷歌在 CES 期间将针对旗下的 Google Home 智能音箱和 Google Assistant 投入大量的宣传资源，并且已经和大量第三方合作伙伴共同推出了内置 Google Assistant 的硬件产品，很显然，这又是 Android 手机当初玩的那一套。

同时 GBH 还认为，虽然苹果 HomePod 计划攻占高端市场，并不会和亚马逊仅售50美元的 Echo Dot 竞争，但是不管它的定位如何，苹果这款产品都是不容失败的，因为他们需要它来为未来的“数字语音助手类产品”铺平道理，因为根据多方数据，该市场的规模超过200亿美元，2018年的预计销量将高达6000万台。不过对于 HomePod，美国用户的看法似乎比较保守，他们中有人认为除非苹果让 Siri 有一个跨越式的提升（HomePod 内置的是 Siri 语音助手），不然将难以和谷歌与亚马逊竞争；但有些网友认为如果苹果能够让 HomePod 和整个苹果生态完美结合的话，那么即使语音体验比对手差，也同样能够提供无与伦比的使用体验。

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