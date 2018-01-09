苹果推送iOS 11.2.2正式版更新 建议升级

iOS 11.2.2主要修复了Safari浏览器的Spectre安全漏洞

因为最近的降频门，不少 iPhone 用户因为害怕手机性能降低，都没有升级最新的系统，但是现在我们还是建议大家升级最新发布的 iOS 11.2.2 正式版，因为苹果在今天推送的给该版本系统中修复了之前曝光的安全漏洞。







虽然苹果推送的 iOS 11.2.2 相对来说并不是一个大规模的系统更新，但苹果官方表示，所有在 iOS 11更新名单中的设备，都应该去升级最新的系统。



具体机型方面，iOS 11 支持设备包括 iPhone X、iPhone 8/8 Plus、iPhone 7/7 Plus、iPhone 5s、iPhone SE、iPhone 6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus；9.7英寸iPad、iPad Air、iPad Air 2、所有的 iPad Pro 和 iPad mini 2/3/4，iPod 则只支持 iPod Touch 6。





因为 iOS 11.2.2 主要修复了 Safari 浏览器的 Spectre 安全漏洞（CVE-2017-5753 and CVE-2017-5715），也就是英特尔 CPU 漏洞发酵出的两大漏洞（ Meltdown 和 Spectre ）之一。这个漏洞虽然比较难以利用，但如果被攻破，黑客依然可以在用户不知情的情况下盗走设备中的重要信息，所以还是建议大家升级新系统。除了修复漏洞之外，开发者还表示在 iOS 11.2.2 中，苹果延长了电池续航，但是这也是每个新版本都会有的优化了，大家还是以实际体验为主。至于大家期待的较大版本更新，还是需要等到 iOS 11.2.5，苹果在该版本中为 Siri 增加了新闻播报功能，并且针对此前的“降频门”提供了电池健康状况监控的功能。

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